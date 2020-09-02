驚悚！ 消防隊員拆民宅外牆飾板 掉出鋼條直插隊員左頸

基隆市周姓住戶發現4樓外牆一片金屬飾板鬆脫，擔心發生危險，打「119」求助。消防隊架梯拆卸時，1根長約1公尺的鋼條從飾板內掉落，正好插入林姓隊員左頸。林受傷後跌坐在地，鋼條從身體抽離，血流如注，送醫急救後轉進加護病房觀察。

基隆市消防局今天表示，昨天傍晚6點多接到周姓市民報案，指住處外牆飾板鬆脫，最近天氣不穩，擔心風大可能吹落，造成人車危險，請求消防人員協助拆除。

5名消防人員到達現場後，走上周家頂樓陽台，發現無法從上方以人力拆除，決定改在水廂車上架梯，爬到4樓外牆拆除飾板。

梯子架好之後，1名消防隊員爬上梯子，看高度是否足夠使力拆除飾板，另有3名隊員在車頂確保梯子穩妥。上方隊員伸手觸摸飾板時，掉出1根直徑約0.6公分、長度近1公尺的鋼條，並插入林姓消防員的左頸。