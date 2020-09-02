警察局長稱案件持續下降 侯友宜：治安不是數據問題

「館長」陳之漢日前遭到槍擊，新北市長侯友宜的臉書湧入網友質疑新北治安敗壞，新北警察局長陳檡文今指出，新北治安如何有數據來說話，槍擊案、暴力案件、街頭鬥毆都比去年同期下降，治安是往好的方向走。侯友宜則說，治安問題不是數據問題。

陳檡文表示，今年1到8月跟去年同期相比，新北槍擊案發生12件，減少9件下降43％是六都第一；槍擊案發生率因新北402萬人口，槍擊案發生率為0.3，是六都第3低，與前2名相差不多。

陳檡文說，暴力犯罪新北今年64件，比去年同期下降11件，下降率14.67%為六都第3名，且發生案件均已全數偵破；暴力犯罪人口率新北為1.27是六都最低；暴力犯罪發生率新北為1.59，在六都也是前段班。

陳檡文也說，新北街頭鬥毆案件今年下降55件，從這些數據可發現新北市治安是往好方向走、也很穩定，不能因為少數個案、特定因素造成民眾對新北市治安質疑。