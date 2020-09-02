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影／八旬阿公天黑騎車出門看不到 困等路旁警送返家
台中市八旬陳姓老翁在上月底晚間獨自騎車外出運動，未料恰逢假日，沿途路段車流量大，加上夜間視線不佳，讓陳翁騎到「心驚驚」，停在路旁不敢輕舉妄動，因有熱心的市民注意到，通報警方到現場協助，警方到場後擔心陳騎車返家危險，因此將陳送返住處，避免發生危險。
台中市第三警分局合作派出所巡佐吳宗海、警員楊立達在上月30日晚間7時許獲報，轄內有迷途老人需要協助，警員隨即前往，發現路旁陳姓老翁（81歲）坐於機車，報案的熱心市民表示，老翁停留此處已一段時間，似乎遇到了困難。
經警方瞭解，陳翁因行動不方便，平日外出皆靠機車代步，當日晚上因想去運動，所以獨自騎乘機車出門，不巧適逢假日，沿途來往車輛多，加上夜間視線不佳，越騎越感到害怕，連忙將機車暫停於路旁休息。
陳姓老翁說，他家距離停車地點，車程不到5分鐘，待他稍作休息後，便可騎車返家。
雖然陳翁不斷向警員表示可自行返家無虞，但警方考慮到陳翁高齡，隨著年紀增長，反應已不如以往靈敏，警員擔心他若執意再騎車易衍生危險，經過一番勸說，老翁終於同意先將機車移置於路旁安全處所，並由警方駕駛巡邏車護送其返回住處，讓這場驚魂記得以圓滿落幕。
第三警分局提醒，年長者因疾病或身體機能退化，視覺、聽覺及動作會變得較遲緩，不僅增加開車或騎車風險，也容易發生交通事故，若長輩身體狀況不宜自行駕車，可請家人接送或搭乘大眾運輸工具，以確保自身及其他用路人的安全。
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