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影／騎車回頭看「妹」慘撞前方轎車 網友：像極了愛情
新北市淡水區1名21歲呂姓男子，昨天傍晚近6時騎乘機車經過淡水國小前方，目光疑被旁邊的女騎士吸引，轉頭看了對方一眼，卻未注意前方已經開始塞車，結果直接撞上轎車車尾，整個過程都被前車的行車記錄器清楚錄下，還上傳臉書各大社團。
由於影片畫質清晰，很明顯可以看見呂男轉頭目光移動方向，網友紛紛毒舌猛虧：「確實在看妹無誤」、「農曆7月看到這個，很舒壓」、「看這撞法像極了愛情」、「一切都是妹子跟Toyota的錯」。
呂男撞車之後，隔壁女騎士也不禁轉頭看他，甚至騎到前方停下來回頭再看。幸好呂男僅四肢擦挫傷，救護車送往淡水馬偕醫院包紮後並無大礙，警方問他為何撞車？他苦笑回答：恍神了！
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