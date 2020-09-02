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楊梅草湳派出所原址重建2022年底完工 守護治安不打烊
桃園市楊梅區埔心地區人口數急遽成長，草湳派出所辦公空間早已不敷使用，為了帶給洽公民眾及值勤員警更寬敞舒適的空間，位在楊梅區永美路的草湳派出所規劃原址重建，全新的廳舍將在2022年底完工， 今天搬遷至租用的福德街臨時廳舍，守護治安不打烊。
草湳派出所辦公廳舍起造於1986年間，因地區發展迅速外來人口不斷移入，在警力增加情況下，辦公空間不敷使用情形日益明顯，在各級長官及民代極力爭取下，規劃將原址改建為地上5層、地下一層的500坪綠色建築。
臨時廳舍位於桃園市楊梅區福德街155號，今天正式啟用，雖僅提供草湳所員警於興建工程期間過渡使用，但廳舍修繕後的環境乾淨、明亮，讓許多洽公民眾都耳目一新，驚呼「比舊的還舒服」。
楊梅分局長黃富村表示，草湳派出所重建期間，臨時廳舍搬遷到臺灣石門農田水利會楊梅工作站，員警也已進駐辦公，請民眾洽公切勿跑錯地點。
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