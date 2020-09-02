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男子參加虎爺遶境倒地無生命跡象 消防人員搶救重生
嘉義縣朴子市配天宮7月26日虎爺誕辰，舉行盛大遶境儀式，當晚7點多，有名50多歲李姓中年男子參與遶境，因心肌梗塞發作倒地無生命跡象；遶境醫療團成員立即進行電擊及CPR，朴子消防分隊救護護人員到場實施高級心臟救命術，隨即緊急將男子送嘉義長庚治療，患者住院2周康復出院。
李姓男子日前與遶境隨行的虎爺會成員，共同返回配天宮送蛋糕答謝媽祖及虎爺冥冥之中的保佑，感謝朴子消防分隊、廟方人員及當時救護的醫療團人員。
李姓男子回憶當時險狀說，昏倒當下沒有太多感覺，醒來後已在醫院，慶幸心肌梗塞參加虎爺繞境，即時獲醫療團及朴子分隊救護人員搶救，萬一發生在家裡，可能不會出現在這裡，獻蛋糕感謝神明，感謝醫護人員與廟方人員。
一起扶轎的虎爺會成員說，當天發生大家都不知所措，幸好有隨行醫療團搶救，撥打119求助朴子分隊，救護人員第一時間迅速抵達現場，虎爺會成員疏散人群指揮交通，經次事件後，肯定學習「CPR+AED」的重要性，呼籲大家學習急救技巧。
朴子消防分隊隊員陳建宏是醫療團成員，陳建宏說，搶救李姓男子符合「生命之鏈5步驟」程序：立即撥打119救援送醫；立即施予CPR，維持患者生命循環；及早使用AED(電擊器)電擊救援；救護人員施予ACLS（高級心臟救命術），回復生命跡象穩定；事後醫療照護，5步驟缺一不可、環環相扣。
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