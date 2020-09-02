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台東消防之光陳思雯 奪全國十大傑出救護技術員榜首

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣消防局推薦關山分隊高級救護員陳思雯，參加2020年「全國十大傑出救護技術員」甄選，在全國各縣市消防單位激烈競爭下脫穎而出，奪得榜首，成為台東消防之光。陳思雯謙虛說，「謝謝大家，這是大家努力的成果啦」。

「從來沒想過會拿獎拿第一。」陳思雯說，她平時只想做好工作，出勤時能救更多人的性命，因為擔任高救隊，就是和死神拔河，分秒必爭挽救一條生命；感謝長官推薦，讓她有機會為台東消防團隊爭光，她會繼續守護台東。

服務於關山分隊的高級救護員陳思雯，民國100年特考班畢業後，分發台東縣消防局，認真具專業的她，光去年她參與急救案件超過30件，獲消防署「急救精靈」表揚，今年更上一層樓，奪下2020年全國十大傑出救護技術員榜首。

「全國十大傑出救護技術員」選拔，由社團法人台灣急診醫學會為獎勵學以致用之救護技術員，提升到院前緊急醫療救護品質所辦理設立，每年由全國消防機關推薦優秀救護技術員代表甄選，其甄選標準除需有救護技術員資格外，並具ACLS、ETTC、APLS（PALS）相關證照。

據了解，由於台東醫療資源不足，縣長饒慶鈴上任後，其醫療政策就非常重視「高級救護隊」，她上任以來從過去6支高救隊，今年再增加達仁分隊及都蘭分隊，共計8支高救隊，讓消防成為台東醫療的延伸，挽救鬼門關前的寶貴性命。

台東縣消防局推薦關山分隊高級救護員陳思雯（左一），參加2020年全國十大傑出救護技術員甄選，在全國各縣市消防單位激烈競爭下脫穎而出，奪得榜首。圖／台東縣消防局提供
台東縣消防局推薦關山分隊高級救護員陳思雯（左一），參加2020年全國十大傑出救護技術員甄選，在全國各縣市消防單位激烈競爭下脫穎而出，奪得榜首。圖／台東縣消防局提供
2020年全國十大傑出救護技術員榜首陳思雯（右二），成為台東消防之光，團隊都感到驕傲。圖／台東縣消防局提供
2020年全國十大傑出救護技術員榜首陳思雯（右二），成為台東消防之光，團隊都感到驕傲。圖／台東縣消防局提供

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