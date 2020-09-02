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醉男開TOYOTA疑違規左轉 撞待轉賓士休旅車賠大

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子今天凌晨4時許酒後駕駛豐田轎車，行經台灣大道時欲左轉大墩路時，疑搶快未待左轉燈亮起就左轉，但黃疑左轉的角度太大，直接撞上在對向車道待轉、由陳姓男子駕駛賓士GLC43休旅車，幸好兩車都只有車損，未造成人員受傷，經查黃的酒精濃度達每公升0.26毫克，全案將依公共危險送辦，詳細的肇事原因有待交大事故組分析。

據查，黃姓男子（42歲）在今天凌晨4時許駕駛豐田轎車沿西屯區台灣大道行駛，黃開到台灣大道、大墩路時，欲左轉大墩路返回南屯區的住處，當時由陳姓男子（38歲）駕駛的賓士GLC43休旅車在對向車道待轉，準備左轉何厝街，陳還在待轉時，黃疑違反號誌，直接搶快左轉，但因不勝酒力，左轉角度過大，黃右側車身直接撞上陳車的右前車頭。

警方獲報後到場，黃、陳二人都無受傷，僅有車輛受損，另外黃的酒精濃度超標，為每公升0.26毫克，陳則無酒精濃度，陳證稱，當時他正在待轉，左轉的號誌燈尚未亮起，詳細案發原因，有待交大事故組後續釐清，全案依公共危險罪，將黃移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市黃姓男子今天凌晨駕駛豐田轎車，行經台灣大道、何厝街時，撞上陳姓男子休旅車，黃右側車身受損。圖／讀者提供
台中市黃姓男子今天凌晨駕駛豐田轎車，行經台灣大道、何厝街時，撞上陳姓男子休旅車，黃右側車身受損。圖／讀者提供
台中市黃姓男子今天凌晨駕駛豐田轎車，行經台灣大道、何厝街時，撞上陳姓男子休旅車，陳右前車頭、車身受損。圖／讀者提供
台中市黃姓男子今天凌晨駕駛豐田轎車，行經台灣大道、何厝街時，撞上陳姓男子休旅車，陳右前車頭、車身受損。圖／讀者提供
台中市黃姓男子今天凌晨駕駛豐田轎車，行經台灣大道、何厝街時，撞上陳姓男子休旅車，黃右側車身受損。圖／讀者提供
台中市黃姓男子今天凌晨駕駛豐田轎車，行經台灣大道、何厝街時，撞上陳姓男子休旅車，黃右側車身受損。圖／讀者提供
台中市黃姓男子今天凌晨駕駛豐田轎車，行經台灣大道、何厝街時，撞上陳姓男子休旅車，陳右前車頭、車身受損。圖／讀者提供
台中市黃姓男子今天凌晨駕駛豐田轎車，行經台灣大道、何厝街時，撞上陳姓男子休旅車，陳右前車頭、車身受損。圖／讀者提供

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