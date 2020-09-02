影／中市大雅塑膠射出工廠大火 濃濃黑煙直竄天際

台中市大雅區清陽路一家製造塑膠棧板的工廠今早7時許發生火警，因廠內皆為塑膠品，現場火勢猛烈，冒出濃濃黑煙，台中市消防局獲報已出動人車趕抵現場佈水線搶救中，未有人員受困。

今天上午7時40分，台中市消防局接獲報案台中市大雅區清陽路一家塑膠射出工廠發生火災，立即派遣神岡、清泉及大雅等分隊，出動消防車7輛，救護車1輛，人員25人前往搶救，消防人員正佈水線搶救。 台中市大雅區清陽路一家製造塑膠棧板的工廠今早7時許發生火警。記者余采瀅／翻攝