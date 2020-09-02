快訊

新護照登場！避免混淆「ROC」縮小「TAIWAN」字樣放大

從陸劇《三十而已》，看中國年輕人「都市夢」的現實與幻虛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中市大雅塑膠射出工廠大火 濃濃黑煙直竄天際

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市大雅區清陽路一家製造塑膠棧板的工廠今早7時許發生火警，因廠內皆為塑膠品，現場火勢猛烈，冒出濃濃黑煙，台中市消防局獲報已出動人車趕抵現場佈水線搶救中，未有人員受困。

今天上午7時40分，台中市消防局接獲報案台中市大雅區清陽路一家塑膠射出工廠發生火災，立即派遣神岡、清泉及大雅等分隊，出動消防車7輛，救護車1輛，人員25人前往搶救，消防人員正佈水線搶救。

台中市大雅區清陽路一家製造塑膠棧板的工廠今早7時許發生火警。記者余采瀅／翻攝
台中市大雅區清陽路一家製造塑膠棧板的工廠今早7時許發生火警。記者余采瀅／翻攝

延伸閱讀

中市議長張清照提升為民服務 聘專業律師代書駐點服務

特斯拉上海超級工廠48秒影片曝光 八機器人同產一輛Model 3

已斷電12家 彰縣府：重大違建先拆

農地違章工廠 彰化6千家零拆除

相關新聞

汐止今一車禍一事故清晨塞爆 網友「住汐止遲到日常」

新新北市汐止區大同路、南陽街口，今天清晨上午5時許發生一輛貨櫃車疑似因迴轉速度過快，造成貨櫃傾斜，卡在富信飯店正前方路口...

楊梅草湳派出所原址重建2022年底完工 守護治安不打烊

桃園市楊梅區埔心地區人口數急遽成長，草湳派出所辦公空間早已不敷使用，為了帶給洽公民眾及值勤員警更寬敞舒適的空間，位在楊梅...

男子參加虎爺遶境倒地無生命跡象 消防人員搶救重生

嘉義縣朴子市配天宮7月26日虎爺誕辰，舉行盛大遶境儀式，當晚7點多，有名50多歲李姓中年男子參與遶境，因心肌梗塞發作倒地...

台東消防之光陳思雯 奪全國十大傑出救護技術員榜首

台東縣消防局推薦關山分隊高級救護員陳思雯，參加2020年「全國十大傑出救護技術員」甄選，在全國各縣市消防單位激烈競爭下脫...

醉男開TOYOTA疑違規左轉 撞待轉賓士休旅車賠大

台中市黃姓男子今天凌晨4時許酒後駕駛豐田轎車，行經台灣大道時欲左轉大墩路時，疑搶快未待左轉燈亮起就左轉，但黃疑左轉的角度...

影／中市大雅塑膠射出工廠大火 濃濃黑煙直竄天際

台中市大雅區清陽路一家製造塑膠棧板的工廠今早7時許發生火警，因廠內皆為塑膠品，現場火勢猛烈，冒出濃濃黑煙，台中市消防局獲...

路口違規大執法 台南佳里警單日取締20件、紅燈右轉最多

台南市佳里分局配合91大執法政策加強路口安全執法專案勤務，首日取締違規20件，分局表示，有鑑於轄區交通事故發生，常因闖紅...

汐止大同路大貨車迴轉貨櫃傾斜 往汐止台北雙向大塞車

新北市汐止區大同路、南陽街口，今天清晨上午5時許發生一輛貨櫃車疑似因迴轉速度過快，造成貨櫃傾斜，卡在富信飯店正前方路口，...

汐止大同路大貨車迴轉事故 雙向車道大塞車

新北市汐止大同路今天早上近7時通勤時間發生交通事故，一輛貨運公司大貨車在大同路、南陽街口迴轉時，疑似發生過彎不順，恰巧卡在富信飯店正前方路口，造成雙向車道回堵，汐止方向路段僅容一車勉強通行，警方已在現場處理中。

警專生跑步變植物人 國賠2942萬

警察專科學校學生廖志昕三年前參加期中測驗跑三千公尺昏倒，送醫撿回一命卻變成植物人，家屬認為警專沒有救護車，中隊長張一平阻...

雲林莿桐埔子村住宅晚間傳火警 屋主妻吸入煙霧致命

雲林縣莿桐鄉埔子村一戶透天民宅昨（1日）晚間7點18分傳出火警，消防局獲報後趕抵現場灌救，當時建築物三樓瀰漫煙霧，據目擊...

3歲童遭打滿身傷 園方開除幼教師

雲林縣一名黃姓家長前晚在臉書發文，指稱3歲就讀斗六市某幼兒園小班的兒子，因尿急尿在地板上，遭老師打得滿身傷，大面積的紅印...

熱門新聞

3男拐騙高雄少女 頸部套電圈威脅：不聽話就通電

影／「想回家...但他把我關在夾層不讓我走」高雄少女終與母親團聚

「現鈔藏包裹寄店到店」14歲少女父親驚爆誘拐手法

少女驗無傷否認遭狼爪 羅嫌傳自招「隔衣物磨蹭」

西濱中、苗交界車禍2死3傷 一名死者掉落橋下

涉拐高雄少女離家 羅男擁1400萬新竹豪宅爽當包租公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。