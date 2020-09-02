路口違規大執法 台南佳里警單日取締20件、紅燈右轉最多

台南市佳里分局配合91大執法政策加強路口安全執法專案勤務，首日取締違規20件，分局表示，有鑑於轄區交通事故發生，常因闖紅燈、路口轉彎不當或未依規定禮讓、停讓等嚴重交通違規造成，基此，交通部規畫自今年9月1日至9月30日止全國同步實施路口安全執法專案工作。

佳里警分局巡官李晟邦以「路口安全執法專案」為題，到學校社區宣導本專案執法四大重點工作（一）、汽、機車不停讓行人（二）、車輛轉向不暫停讓行人優先通行（三）汽、機車闖紅燈及紅燈右（四）、行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示禍手勢指揮穿越道路。

佳里警分局佳里、西港、七股等轄區各分駐、派出所出動24名警力取締闖紅燈7件及紅燈右轉13件合計20件，為避免個人荷包失血及確保行車安全及落實維護「行人路權」，請各汽、機車用路人行經路口確實養成良好的駕車習慣及遵守交通規則，禮讓、停讓行人，使行人安心優先穿越馬路。