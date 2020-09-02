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汐止今一車禍一事故清晨塞爆 網友「住汐止遲到日常」
新北市汐止區大同路、南陽街口，今天清晨上午5時許發生一輛貨櫃車疑似因迴轉速度過快，造成貨櫃傾斜，卡在富信飯店正前方路口，造成雙向車道回堵，往汐止方向路段僅容一車勉強通行，往台北方向幾乎無法動彈，車潮已回堵到台鐵汐科站前，用路人紛紛哀號「動彈不得」。
不僅汐止大同路今早發生車禍，伯爵山莊附近的樟江大橋上也車禍，同樣出現車陣混亂中，目前交通警察也在現場處理中。不過2件車禍造成今早汐止交通大亂，網友苦笑說「準備要跨年了」、「住汐止遲到日常」。
新北交通局長鍾鳴時說，大同路的車禍原因目前還在清查中，若是明顯轉彎沒有減速慢行、超速行駛、貨櫃車未牢靠等狀況，將由警方依據道路管理處罰條例開罰。
警方表示，因上下班時段車多，貨櫃歪斜車輛無法行使，員警持續指揮疏導交通，直到7時45分排除現場狀況，交通正逐漸恢復通行，警方將依道交條例第49及59條規定向高姓駕駛開罰。
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