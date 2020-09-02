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汐止大同路大貨車迴轉貨櫃傾斜 往汐止台北雙向大塞車
新北市汐止區大同路、南陽街口，今天清晨上午5時許發生一輛貨櫃車疑似因迴轉速度過快，造成貨櫃傾斜，卡在富信飯店正前方路口，造成雙向車道回堵，往汐止方向路段僅容一車勉強通行，往台北方向幾乎無法動彈，不少上班族因此卡在馬路上，急得跳腳；警方到場處理後，在7時許排除現場，恢復交通。
據了解，高姓大貨車司機表示，可能是拖板車故障異常，但他無法排除現場狀況，導致大貨車佔據路中，影響大同路一段雙向車流；轄區汐止警分局立即派出4人在現場交通疏導，並聯繫大型拖吊車到場，約於7時8分將傾倒貨櫃扶正，車輛移置路旁，佔用約半個車道。
警方表示，因上下班時段車多，貨櫃歪斜車輛無法行使，員警持續指揮疏導交通，直到7時45分排除現場狀況，交通正逐漸恢復通行，警方將依道交條例第49及59條規定向高姓駕駛開罰。
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