汐止大同路大貨車迴轉貨櫃傾斜 往汐止台北雙向大塞車

新北市汐止區大同路、南陽街口，今天清晨上午5時許發生一輛貨櫃車疑似因迴轉速度過快，造成貨櫃傾斜，卡在富信飯店正前方路口，造成雙向車道回堵，往汐止方向路段僅容一車勉強通行，往台北方向幾乎無法動彈，不少上班族因此卡在馬路上，急得跳腳；警方到場處理後，在7時許排除現場，恢復交通。

據了解，高姓大貨車司機表示，可能是拖板車故障異常，但他無法排除現場狀況，導致大貨車佔據路中，影響大同路一段雙向車流；轄區汐止警分局立即派出4人在現場交通疏導，並聯繫大型拖吊車到場，約於7時8分將傾倒貨櫃扶正，車輛移置路旁，佔用約半個車道。