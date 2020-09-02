雲林莿桐埔子村住宅晚間傳火警 屋主妻吸入煙霧致命

雲林縣莿桐鄉埔子村一戶透天民宅昨（1日）晚間7點18分傳出火警，消防局獲報後趕抵現場灌救，當時建築物三樓瀰漫煙霧，據目擊者指出，屋內有一名老先生及年約47歲女子，經消防人員搜救後，在一樓的老先生沒有受傷，但三樓的女子疑吸入過多濃煙，已明顯死亡；莿桐鄉長林靖焜獲知也趕往探視，他表示相當遺憾，公所將編列預算，採購住宅用火災警報器，未來一一至鄉親家中裝設，降低災害損失。

消防局指出，晚間7點多獲報後，隨即派出公園、莿桐、西螺、斗六等分隊前往灌救，共出勤8輛救災、救護車，15名警消人員。

消防局表示，該棟住宅為三樓透天厝，起火點在三樓後方臥室，燃燒面積約2平方公尺，當時火勢雖不大，消防人員於15分鐘後撲滅火勢，但現場濃煙瀰漫，正在房內休息的張姓女子，被發現時已無生命跡象，詳細起火原因仍有待調查。

警方表示，據籃姓屋主供稱，晚間7時許他剛下班回到家，見父親正在一樓休息，欲上樓找尋妻子時，發現樓梯間不斷竄出煙霧，直覺事態有異，趕緊衝到三樓房間查看，當時發現床頭右側起火燃燒，一旁火苗持續，但妻子仍倒臥床上且毫無反應，藍男當下先將妻子拖離房間，並從浴室拉水管先行滅火，研判張女疑服用安眠藥後睡著，才沒發現房間起火，未能及時逃生。

莿桐鄉長林靖焜獲知消息後也趕到現場，對於張女最後仍不治身亡一事感到遺憾，藉此除希望鄰里間發揮守望相助功能，也強烈呼籲鄉親皆要注意夏季用電量高，且環境乾燥，務必將用不到的插頭隨手拔除，或定期擦拭除塵避免「積汙導電」。