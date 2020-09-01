影／酒醉男站馬路中央亂噴辣椒水 騎士眼辣紅腫險摔車

新北市樹林區一名19歲的吳姓男子前日上午疑因酒醉失控，竟站在大馬路中央亂噴辣椒水，路過汽、機車嚇得紛紛閃避，但仍有幾名騎士被辣椒水噴中眼睛，造成發熱紅腫、差點摔車。警方獲報後立刻到場逮人，訊後依公共危險罪送辦。

前日清晨6時許，吳男結束徹夜酒局，不乖乖回家休息，竟發酒瘋站在保安街二段大馬路中，拿著辣椒水隨意噴灑，監視器畫面拍下，吳男撩起上衣露出肚子，步伐不穩，危險的行徑令旁人側目。

所幸當時是假日清晨，通勤人潮不多，但仍有不少汽、機車嚇得緊急閃避，其中一名男騎士閃避不及，眼睛當場中標，嚇得他車身傾斜、險些摔車，騎士也趕緊報警前來處理。