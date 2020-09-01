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新營住宅火警濃煙竄出 消防隊員及時灌救撲滅

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南新營下午傳出民宅火警，一度竄出陣陣濃煙。記者謝進盛／翻攝
台南新營下午傳出民宅火警，一度竄出陣陣濃煙。記者謝進盛／翻攝

台南市新營區今天下午發生民宅火警，現場冒出陣陣濃煙，鄰居紛紛走避，消防局調派新營等消防分隊馳往灌救，火勢約半小時撲滅，幸無人傷亡，詳細火警原因，持續調查中。

台南市消防局119勤務中心是在下午3點19分獲報，新營區復興路某運動中心旁民宅有濃煙冒出，立即調派新營、鹽水、下營、後壁等消防分隊共13車23人趕往灌救。

現場為1層鐵皮加起火，一度聯絡不到屋主，無法確認有無人員受困，經消防隊員架設水線全力灌救，清查後屋內無人，下午3點39分控制火勢，47分將火勢撲滅。

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