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女騎士路口禮讓救護車先行 被後方計程車追撞人車倒地

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

謝女騎機車在路口禮讓救護車先行，被後方計程車撞上，人車倒地。市議員陳宜經過現場，協助引導其他車輛通行。記者邱瑞杰／攝影
謝女騎機車在路口禮讓救護車先行，被後方計程車撞上，人車倒地。市議員陳宜經過現場，協助引導其他車輛通行。記者邱瑞杰／攝影
基隆市謝姓女子今天騎機車見綠燈直行通過路口時，見左側道路有救護車駛來，停車禮讓，結果被後方計程車撞上，人車倒地。駕駛救護車的消防隊員吳秉毅停車，檢視謝女無立即危險，通報勤指中心派員救護，再送車上患者就醫。

車禍發生不久，市議員陳宜經過路口，前往協助指揮交通，並到附近的修車廠商借三角錐放在現場警示過往車輛，救護車抵達後協助就醫。

基隆市消防局今天近午時接獲報案電話，指在基隆地檢署內有人氣喘發作，請求派救護車協助就醫。吳秉毅駕駛救護車前往地檢署，初步研判患者有換氣過度徵狀，將患者送上就護車載往醫院救治。

吳秉毅駕駛救護車沿東信路行駛，要通過正信路口時見號誌轉為紅燈，減速鳴笛，示意其他用路人禮讓。原在正信路停等紅燈的謝女，見號誌轉為綠燈，剛起步通過路口時，聽到救護車鳴笛停車，行駛在她後方的計程車司機疑未注意車前狀況，撞上謝女的機車，造成謝女倒地。

吳秉毅停車後下車查看，檢視女騎士無立即性危險後，通知勤指中心另派救護車前往協助救護，再送車上患者就醫。

救護車 患者 基隆

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