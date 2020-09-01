花蓮外海驚傳船隻翻覆 3人脫困輕傷

花蓮市北濱外海今天驚傳漁船翻覆，原本船上有3名漁民，翻船後2人自行游上岸，剩下1人由海巡救援，3人只有輕微擦傷無大礙。經救護人員詢問受困者表示，原先想出海捕魚，沒想到因風浪太大導致船隻翻覆，虛驚一場。

今年第9號颱風「梅莎」剛通過東部外海，中央氣象局今天下午發布長浪訊息，指出受梅莎颱風外圍環流影響，今天花蓮持續觀測到浪高2至4公尺左右的長浪，提醒民眾留意。