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國中小同學4人專偷娃娃機橫行 警鎖定贓車牌連破5案

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

基隆市杜姓（左二）、許姓、陳姓（右一）國中小同學3人與友人4人掛贓車牌專偷娃娃機零錢，橫行基隆、新北、桃園地區犯案被抓。記者曾增勳／翻攝
基隆市杜姓（左二）、許姓、陳姓（右一）國中小同學3人與友人4人掛贓車牌專偷娃娃機零錢，橫行基隆、新北、桃園地區犯案被抓。記者曾增勳／翻攝
基隆市杜姓、許姓、陳姓3名國中小同學上月底到桃園市觀音區找陳姓友人，4人同夥利用偷竊車牌，相繼偷竊轎車財物、娃娃機零錢花用，橫行基隆、新北、桃園地區犯案10多起。大園警方昨天下午鎖定杜男4嫌行蹤，在觀音、中壢交界逮捕4人，查獲背包等贓物及毒品吸食器，4人坦承，警方今天下午將依毒品危害防制條例、偷盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園警方調查，杜姓、許姓、陳姓3名男子（均23歲），同為就讀基隆市國中小同一班同學、感情很好，3人夥同住在桃園市觀音區的陳姓友人（23歲），4人在基隆、新北犯下多起娃娃機零錢竊案，上月中旬在基隆地區偷竊娃娃機零錢被捕後交保。

杜姓同學3人上月下旬到觀音找陳姓友人後，4人分別在觀音、基隆各偷竊轎車車牌2面，隨後將自用轎車換掛基隆贓車車牌，至觀音砸破1輛轎車車窗偷竊車內零錢、背包逃逸，觀音派出所警員姜彣勳獲報鍞定該轎車，查出失竊贓車車牌。

警方表示，杜男4人利用該贓車牌專偷娃娃機零錢，被姜彣勳鎖定監控下，未料4人又自前天到昨天，相繼在觀音、新屋等地破壞娃娃機偷竊零錢至少5起，警方昨天下午發現該贓車出現觀音、中壢交界，

立即派員將4人逮捕，並在車內查獲安非他命吸食器，4人坦承偷竊及吸食安非他命，警訊後將4人依竊盜、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

基隆市杜姓、許姓、陳姓國中小同學3人與友人4人掛贓車牌專偷娃娃機零錢，橫行基隆、新北、桃園地區犯案被抓及查獲水壺裝毒品吸食器（見圖）。記者曾增勳／翻攝
基隆市杜姓、許姓、陳姓國中小同學3人與友人4人掛贓車牌專偷娃娃機零錢，橫行基隆、新北、桃園地區犯案被抓及查獲水壺裝毒品吸食器（見圖）。記者曾增勳／翻攝
基隆市杜姓、許姓、陳姓國中小同學3人與友人4人掛贓車牌專偷娃娃機零錢，橫行基隆、新北、桃園地區犯案被抓及查獲水壺裝毒品吸食器（見圖）。記者曾增勳／翻攝
基隆市杜姓、許姓、陳姓國中小同學3人與友人4人掛贓車牌專偷娃娃機零錢，橫行基隆、新北、桃園地區犯案被抓及查獲水壺裝毒品吸食器（見圖）。記者曾增勳／翻攝
基隆市杜姓（二排中）、許姓、陳姓（前排中）國中小同學3人與友人4人掛贓車牌專偷娃娃機零錢，橫行基隆、新北、桃園地區犯案被抓。記者曾增勳／翻攝
基隆市杜姓（二排中）、許姓、陳姓（前排中）國中小同學3人與友人4人掛贓車牌專偷娃娃機零錢，橫行基隆、新北、桃園地區犯案被抓。記者曾增勳／翻攝

偷竊 基隆 贓車

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