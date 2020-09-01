中元普渡防祝融 北市消籲紙錢不飛揚餘燼要撲滅

明天就是中元節，為防祭祖普渡意外引發火災，台北市消防局今天提醒，民眾應謹記「紙錢不飛揚」和「餘燼要撲滅」等4點防火安全注意，若不慎發生火災要趕緊撥打119求救。

中元普渡常意外引發火災，北市消今天發布新聞稿表示，民眾祭祖普渡時應謹記4大防火安全注意事項，首先是「紙錢不飛揚」，燃燒紙錢時，應在旁留意其燃燒情形，避免因紙錢飛揚而造成災害。

其次為「爆竹不燃放」，建議民眾使用環保鞭炮代替燃放爆竹，若需燃放鞭炮也應格外注意周邊防火及自身安全。

接著是「餘燼要撲滅」，祭祖普渡結束時，勿忘要仔細檢查是否有未熄滅火源，並妥善將餘火澆熄後再離去。

最後為「酒精遠離火」，北市消提醒，民眾若要使用酒精消毒時，切勿靠近香爐等火源處，也不要將酒精放置在火源處，以降低火災風險。

北市消指出，若不慎發生火災時，民眾切勿驚慌，要趕緊撥打119求救；假如火勢不大，可先試著用身邊現有水源進行初期滅火；若火勢已延燒且身邊工具無法處置時，要盡快離開現場，靜待消防人員到場搶救。

為兼顧安全及環保，北市消呼籲，民眾可配合台北市民政局政策，普渡響應香枝、紙錢減量或採行「以米代金」；若仍有焚燒紙錢需求，請勿露天焚燒，應備妥台北市運送集中焚燒金銀紙錢通行證後，就近送往焚化廠集中焚燒。