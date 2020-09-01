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台南女義消林泳綨救人無數 當選今年全國救護志工菁英

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市義消救護中隊第一分隊幹事林泳綨（左），榮獲全國救護志工菁英。記者黃宣翰／翻攝
台南市義消救護中隊第一分隊幹事林泳綨（左），榮獲全國救護志工菁英。記者黃宣翰／翻攝
台南市義消救護中隊第一分隊幹事林泳綨當選今年全國救護志工菁英，今天說，她在醫院照顧奶奶過程中，思考學習救護技能，不僅可以自助也能對社會有所貢獻，取得救護技術員證照後，加入義消協助救護行義，因為助人最快樂。

林泳綨表示，她和分隊學長姐出勤救護期間，體會到救護人員辛苦及學習理性、冷靜的處理各種情況，相當不容易，期間曾多次執行到院前OHCA救護案件，將心肺功能停止病患成功搶救，康復出院。

消防局長李明峰說，2016年林泳綨參與維冠大樓倒塌現場任務派遣，配合中隊指揮所屬人力配置，負責災害現場的守候值勤工作，其態度主動積極、負責盡職，令人敬佩。

李明峯表示，台南義消救護中隊成立20多年來協助消防局緊急救護勤務成效卓越，中隊2017年度獲選全國績優志工團隊，充分展現紮實的救護技能及團隊向心力，期許義消能以此表率。

菁英 維冠

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