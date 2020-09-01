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考上醫科車禍昏迷轉醒 醫院：腦傷至少需2、3月恢復
成大醫院醫務祕書許志新表示，腦傷患者需要一段時間的恢復，不可能說好就好，未來能夠恢復到什麼程度也很難說，但目前看來，楊振杰的傷勢是有往好的方向在康復中。
楊振杰目前已清醒，從加護病房轉往一般病房，度過險境，但視力受影響、也還不能說話，同時也需要人攙扶才能行走，醫院表示，主要是車禍時有撞擊到眼部，而腦部受傷、加上已臥床兩周，肌力、反應等各方面都需要時間恢復，醫療團隊安排各項的復健，一般腦傷至少需要兩、三個月的恢復時間。
家住在高雄路竹偏鄉的楊振杰，今年考上長庚中醫系，是村落裡第一個考上醫科的孩子，但上個月中與同學騎車出遊，發現意外，一度昏迷，他的家人上網集氣，引發關注，後來在成大治療過程中順利轉醒。
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