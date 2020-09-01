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林口15歲少年心情不美麗 開學日失聯一整天家長急壞
昨天9月1號是開學日，正當全國媒體焦點鎖定高雄14歲少女疑遭略誘失蹤，新北市林口區也發生15歲少年失聯案，母親同樣焦急在臉書社團貼文求助，幸好當天深夜便已找到人，平安回家。
這名15歲少年國中剛畢業，開學升上高中1年級，昨天清晨正常出門搭公車去上學，後來學校卻通知家長孩子未到校，媽媽心急如焚透過手機聯絡不上，隨即在臉書社團「林口大家庭」貼文求助，新北市議員蔡淑君看見之後，馬上聯繫林口警分局協助。
警方馬上通報各單位協尋，林口警分局忠孝派出所警員江泓誼更是陪同家屬沿路調閱監視器，發現他確實上了公車，一路搭乘到台北市捷運圓山站下車，接著再用手機定位查到他先後出現在新北鶯歌、以及桃園中壢等地。
期間少年的母親持續傳訊息到兒子的手機，他終於在午夜12時許回訊，說他會搭機場捷運回到林口A9站，警方連忙陪同母親把人先平安接回派出所，市議員蔡淑君聞訊也趕來關心。
最後確定少年只是心情不好，獨自流浪散心，至於詳細原因，家屬與少年都不願提起。林口警分局呼籲學生，暑假已經結束，需調整心情重返校園，同時建議家長關心孩子是否有適應不良的情況，即時給予協助，適時傾聽小孩的心聲，及早讓小孩適應開學步調！
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