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砰！徐國勇、林佳龍路安大執法宣示剛結束 兩車追撞
路口安全大執法於今天正式登場，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、警政署長陳家欽等人下午齊聚西門町商圈進行宣示及啟動儀式，未料活動才剛結束，附近路口就發生追撞事故，所幸無人受傷。
路口安全大執法宣示及啟動儀式今天下午1時30分在西門町商圈靠近捷運6號出口一側進行，活動過程由徐國勇、林佳龍等人上台致詞，強調路口安全重要性，並進行執法情境演練。
未料活動尾聲，徐、林2人正準備穿越漢中、成都路口的行人穿越道，一旁卻突然發生汽車追撞事故；一輛黑色轎車因故撞上前方另一輛黑色休旅車，現場眾人聞撞擊聲轉頭觀望，後車駕駛還氣沖沖走向下車，並將車門大力甩上，走向前查看車頭毀損情況。
因活動進行，現場已有不少警力協助維持交通秩序，事故發生後，現場員警也立刻上前排除狀況，所幸事故現場無人受傷。
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