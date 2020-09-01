女網友嗆「擊殺」連千毅及黑面 檢認定口頭禪不起訴

高雄陳姓女子去年多次分享連千毅的臉書直播影片，涉公開留言痛罵「畜牲人渣」等語，更稱要「擊殺」、「斬殺」，與連友好的藝人黑面也遭殃，陳女同樣罵要「擊殺」。連千毅、黑面一起提告，高雄地檢署認定她表達憤怒非侮辱，擊殺則是網路用語，公然侮辱及恐嚇嫌疑不足，不起訴陳女。

連千毅、黑面提告指出，陳姓女子去年5月到7月間，用個人臉書兩度分享黑面的貼文，辱罵「骯髒」、「畜牲」、「賤男人」、「骯髒嘴賤」等，另3次分享連千毅貼文，罵「畜牲人渣」、「詐騙集團」、「油垢漏的假時尚跩屁人」，以此詆毀連、黑面的社會地位及名譽，涉公然侮辱罪嫌。

陳女另於7月間，臉書分享連千毅貼文並留言稱要「擊殺」、「斬殺」，也分享黑面臉書貼文再留言「擊殺」，有涉恐嚇罪之嫌。

陳女被查獲後承認有貼文留言，辯稱由於黑面時常於臉書直播開黃腔，發表侮辱女性的言論，拿女性生殖器官開玩笑，同為女性的她覺得很生氣，才留言發洩心中憤怒，而連千毅則因直播時會放上大量現金，她認為很像是詐騙集團，讓不知情民眾上當。

至於「擊殺」，陳女也辯是情緒發言，而且是線上遊戲用語，形容把另一名玩家擊倒，「我只是當作口頭禪，一個比較正義的想法」。

陳女還提出直播影片為證，檢察官勘驗發現，黑面多次以男、女生殖器官講述黃色笑話，連千毅直播時確實桌上擺放大量千元現鈔，陳女用詞雖有粗鄙的含意、但沒連接特定對象，屬發語詞或口頭禪的情況，可認定她是表達憤怒情緒，縱使讓連、黑面不舒服，考量情境後，她並非意在侮辱2人，也非漫無目的謾罵。