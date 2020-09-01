3哥倫比亞籍男偷營造商6百多萬 法院判1年徒刑驅逐出境

3名哥倫比亞籍男子，今年以觀光名義入境，卻闖空門偷走彭姓營造商家中6百多萬元現金和金飾。警方3天後在高雄逮捕3人，追回現金金飾。士林地方法院宣判，哥倫比亞籍3人犯結夥3人以上攜帶凶器踰越牆垣侵入住宅竊盜罪，各判處有期徒刑1年，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

哥倫比亞籍男子Edgar（37歲）、German（36歲）及Luis（54歲），今年3月分別從新加坡轉機，從高雄以觀光名義入境，因新冠肺炎疫情，簽證期限由外交部系統自動延長3次，不料竟是來台行竊。

今年6月5日下午1時許，Luis負責在外把風，由Edgar、German潛入大湖山莊社區大樓頂樓，攀爬頂樓矮牆跳躍、橫過與對面大樓空隙，進入彭姓營造商家中。Edgar、German搜刮財物時，發現彭的臥室內保險箱，持螺絲起子、油壓剪等工具，破壞保險箱後，竊取450萬元新台幣、37萬人民幣、8千美金、4兩金飾（價值約32萬9千元）、10個金幣（價值約2千元）和黑色電腦包等財物，總價約6百多萬元。

3人得手後，下午4時許逃離現場，返回大同區飯店，再轉往南下高雄，分別入住3家旅館。當晚7時許，彭的女兒發現遭竊報案。警方在彭姓營造商家採證，從衣物鞋帽包款等物，比對出3人DNA，再經監視器畫面證實，3人當日進出彭家，空手進入卻提著行李袋離去，一路逃亡高雄。

警方3天後持拘票在高雄逮捕3人，追回失竊的現金、金飾等物，除了人民幣4萬2300遭3人朋分，其餘均發還。

法官審酌，3人跨國至我國結夥行竊，不僅擾亂我國社會治安，造成被害人財產損害甚鉅，考量3人坦承犯行尚有悔意，在哥倫比亞分別從事賣衣服、買賣物品生意及機械師等工作。他們均辯稱，以觀光名義來台，家中經濟狀況不好，都是家裡唯一經濟支柱，還需撫養長輩和未成年子女。