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內埔兄弟酒醉討錢不成爆口角 弟縱火後還跟著看熱鬧

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東內埔一名54歲古姓男子與家人同住，昨天下午古男與哥哥（67歲）在家中喝米酒。過程中，哥哥向古男索取酒錢，古男則回應，「請喝酒，還敢要錢」，雙方爆口角。古男一時氣憤點燃報紙縱火，火勢瞬間蔓延房屋，民眾見狀立刻通報警消，屋內兩人及時脫困，卻在一旁看圍觀。警消獲報到場滅火，所幸過程中並無任何仍人員傷亡，警方也將古男依公共危險罪嫌送辦。

據了解，居住萬巒鄉泗溝村古姓兄弟，兩人無業，且有酗酒習慣。兩人昨天下午在家喝米酒，並從4時許，喝到晚上8時。過程中，哥哥向古男索討零用錢遭到拒絕，隨後便改口要酒錢，古男當下聽了相當不滿，並回嗆「請喝酒，還敢要錢」兩人因此發生口角。

古男一氣之下拿起打火機，點燃屋內的報紙縱火，火勢瞬間蔓延整間房屋，兩人也及時從屋內脫困，一旁民眾見狀，立刻通報警消。警消獲報到場，立刻展開滅火，並在30分鐘內將火勢撲滅。

警消滅火時，古姓兄弟兩人渾身酒氣在一旁跟著民眾圍觀，一起看著住家被大火吞噬。所幸過程中，並無任何人員傷亡。警方隨後，也將古男逮捕，經酒測古姓兄弟，就測值分別為0.94毫克、為0.95毫克。警方訊後，將古男依公共危險罪嫌送辦。

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警消趕抵萬巒鄉泗溝村古姓兄弟住家滅火。記者陳弘逸／攝影
警消趕抵萬巒鄉泗溝村古姓兄弟住家滅火。記者陳弘逸／攝影
警消趕抵萬巒鄉泗溝村古姓兄弟住家滅火。記者陳弘逸／攝影
警消趕抵萬巒鄉泗溝村古姓兄弟住家滅火。記者陳弘逸／攝影
警方將縱火的古姓男子依公共危險罪嫌送辦。記者陳弘逸／攝影
警方將縱火的古姓男子依公共危險罪嫌送辦。記者陳弘逸／攝影

縱火 屏東

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