全國交通大執法 六都重點路口部署警力

為期1個月全國「路口安全大執法」今天上路。圖／聯合報系資料照

為期1個月全國「路口安全大執法」今天上路，台北市受颱風梅莎外圍環流雨勢影響，加上適逢中小學開學週第2天，上班尖峰時間部分路段車流大，警方也在多處重要路口執行違規取締。

中山區「民生東路、林森北路口」為北市近3年行人十大易肇事路口之一。轄區警方表示，今天上午9時至晚上9時已加強勤務人力編排，但因雨天路況不佳，違規情形較平日略多，交通大執法成效還有待後續觀察，也會持續加強相關交安宣導。

新北市板橋警分局今天針對板橋區縣民大道、南雅南路口，以及文化路和漢生東路口，中山路與重慶路口等，加強取締汽機車不停讓行人優先通行、行人違規不走行人穿越道。

公車行經板橋區運路和民族路口的行人穿越道，約半年前就強制停等禮讓。警方今天也手持「路口慢看停」、「我OK，你先過」宣導小海報，跟行人與計程車等傳達理念。用路人湯小姐表示，駕駛尊重路權更能保障行人安全。

樹林警分局長張明和今天也偕同副分局長謝明杰及員警，前往台鐵樹林火車站及中山路人潮較多路段，宣導交通強力執法的用意與觀念。

桃園市警局今天結合交通警察大隊及轄區各分局規劃警力計221名，於轄內易肇事路口執行「路口大執法勤務」，以車不讓人、行人違反路權及闖紅燈為取締重點。

桃園市警局桃園分局表示，今天規劃中正路與大興西路口等11個違規取締熱點，編排22名警力加強取締宣導。

桃園市警局提醒，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停讓行人先行，取締原則以汽車距離行人1個車道寬、約3公尺，作為取締認定基準，並將持續滾動式檢討交通執法策略，針對各重點路、時段機動調整勤務。

台中市警察局選定台灣大道、環中路沿線等十大易肇事路段列為執法重點，轄區內有多個執法重點路段的第六分局，上午10時起出動約30名警力，分別在環中與西屯路口、台灣大道與惠中路口、台灣大道與文心路口等10個重點路段執行勤務。

台中市警察局第四分局上午也出動12名警力負責執法，到上午10時為止，初步統計共告發31件違規事件，包括轉彎未減速1件、闖紅燈29件及公共危險酒駕1件等，其中南屯派出所還在五權西路二段攔截到一名機車騎士涉酒後騎車，予以告發。

對於這次的交通大執法，台中市南區國光里長陳雅惠表示，支持全國交通大執法，可提醒用路人遵守交通規則，強化道安觀念，降低事故比率。民眾黃曉琪指出，台灣民眾遵守交通規則觀念薄弱，希望這項取締不要虎頭蛇尾，淪為作秀。

台南市警察局交通大隊上午起在永康區中華路與中正南路口、北區公園路與公園南路口等十大易肇事路口加強取締，各分局也選擇轄區內1至2個易肇事路口同步執行。陸續開出的罰單以車輛未停讓行人優先通過、機車紅燈右轉等項目居多。

台南市交通大隊大隊長翁誌宏表示，台南市今年1至7月平均每天約有94件交通事故，其中約60%發生於路口。針對易肇事路口加強取締，可提醒車輛駕駛人行經行人穿越道時要禮讓行人，並保持3公尺以上距離；行人則要行走行人穿越道，並注意來往的車輛。

陳姓婦人上午準備到台南公園運動時，發現路口有許多員警執勤，詢問後才得知有全國交通大執法。她說，平常會開車到附近停放後再步行進入公園，警方的執法行動對維護路口交通安全會有一定幫助，自己開車時也會注意不要違規。