快訊

洗錢集團盯上館長新館引殺機？警：健身房洗錢匪夷所思

午睡成隱形殺手！歐洲心臟病學會：超時死亡風險高30％

全國交通大執法 六都重點路口部署警力

中央社 / 台北1日綜合報導

為期1個月全國「路口安全大執法」今天上路。圖／聯合報系資料照
為期1個月全國「路口安全大執法」今天上路。圖／聯合報系資料照

為期1個月全國「路口安全大執法」今天上路，台北市受颱風梅莎外圍環流雨勢影響，加上適逢中小學開學週第2天，上班尖峰時間部分路段車流大，警方也在多處重要路口執行違規取締。

中山區「民生東路、林森北路口」為北市近3年行人十大易肇事路口之一。轄區警方表示，今天上午9時至晚上9時已加強勤務人力編排，但因雨天路況不佳，違規情形較平日略多，交通大執法成效還有待後續觀察，也會持續加強相關交安宣導。

新北市板橋警分局今天針對板橋區縣民大道、南雅南路口，以及文化路和漢生東路口，中山路與重慶路口等，加強取締汽機車不停讓行人優先通行、行人違規不走行人穿越道。

公車行經板橋區運路和民族路口的行人穿越道，約半年前就強制停等禮讓。警方今天也手持「路口慢看停」、「我OK，你先過」宣導小海報，跟行人與計程車等傳達理念。用路人湯小姐表示，駕駛尊重路權更能保障行人安全。

樹林警分局長張明和今天也偕同副分局長謝明杰及員警，前往台鐵樹林火車站及中山路人潮較多路段，宣導交通強力執法的用意與觀念。

桃園市警局今天結合交通警察大隊及轄區各分局規劃警力計221名，於轄內易肇事路口執行「路口大執法勤務」，以車不讓人、行人違反路權及闖紅燈為取締重點。

桃園市警局桃園分局表示，今天規劃中正路與大興西路口等11個違規取締熱點，編排22名警力加強取締宣導。

桃園市警局提醒，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停讓行人先行，取締原則以汽車距離行人1個車道寬、約3公尺，作為取締認定基準，並將持續滾動式檢討交通執法策略，針對各重點路、時段機動調整勤務。

台中市警察局選定台灣大道、環中路沿線等十大易肇事路段列為執法重點，轄區內有多個執法重點路段的第六分局，上午10時起出動約30名警力，分別在環中與西屯路口、台灣大道與惠中路口、台灣大道與文心路口等10個重點路段執行勤務。

台中市警察局第四分局上午也出動12名警力負責執法，到上午10時為止，初步統計共告發31件違規事件，包括轉彎未減速1件、闖紅燈29件及公共危險酒駕1件等，其中南屯派出所還在五權西路二段攔截到一名機車騎士涉酒後騎車，予以告發。

對於這次的交通大執法，台中市南區國光里長陳雅惠表示，支持全國交通大執法，可提醒用路人遵守交通規則，強化道安觀念，降低事故比率。民眾黃曉琪指出，台灣民眾遵守交通規則觀念薄弱，希望這項取締不要虎頭蛇尾，淪為作秀。

台南市警察局交通大隊上午起在永康區中華路與中正南路口、北區公園路與公園南路口等十大易肇事路口加強取締，各分局也選擇轄區內1至2個易肇事路口同步執行。陸續開出的罰單以車輛未停讓行人優先通過、機車紅燈右轉等項目居多。

台南市交通大隊大隊長翁誌宏表示，台南市今年1至7月平均每天約有94件交通事故，其中約60%發生於路口。針對易肇事路口加強取締，可提醒車輛駕駛人行經行人穿越道時要禮讓行人，並保持3公尺以上距離；行人則要行走行人穿越道，並注意來往的車輛。

陳姓婦人上午準備到台南公園運動時，發現路口有許多員警執勤，詢問後才得知有全國交通大執法。她說，平常會開車到附近停放後再步行進入公園，警方的執法行動對維護路口交通安全會有一定幫助，自己開車時也會注意不要違規。

警察 台中市

延伸閱讀

南投交通大執法開跑 同步啟用4支固定測速

交通大執法抓馬路三寶 白河警今一早告發12張

全國路口安全執法 清水阿伯闖紅燈被罰1800元

影／台南員警今起路口大執法 未禮讓行人馬上開出罰單

相關新聞

影／雲林3歲童被打滿身傷 園方開除幼教師：絕不逃避

雲林縣斗六市南京西路一家幼兒園昨天下午傳出老師不當體罰3歲小班學童事件，今天教育處派員前往釐清狀況，特教科長黃淑真表示，...

警專生跑3千昏倒變植物人 法院判警專要國賠2942萬

警察專科學校學生廖志昕3年前參加期中測驗跑3000公尺昏倒，送醫撿回一命卻變成植物人，家屬認為警專沒有救護車，也沒有救護...

影／山老鼠暗夜竊運15公噸巨樹 過重路破車爆胎遭警活逮

台東縣警察局關山分局結合林務局關山、成功工作站、保七總隊第九大隊及泰源派出所8月30日深夜11時10分許，共同查獲由王姓...

影／雲林3歲童尿急失控 背部有傷疑遭老師施暴

雲林縣斗六市一名黃姓家長稍早在臉書發文指出，目前3歲就讀南京西路幼兒園幼幼班的孩子，被老師打的背部都是傷痕，家長的友人表示，男童因來不及上廁所，失控尿在地板上，老師當時見狀，一把拉起身材嬌小的男童進廁所，事後家長將孩子接回家，才發現背部有傷，目前家長已帶男童到醫院驗傷，並向警方報案，擇日將與園方協調後續處理事宜。

3哥倫比亞籍男偷營造商6百多萬 法院判1年徒刑驅逐出境

3名哥倫比亞籍男子，今年以觀光名義入境，卻闖空門偷走彭姓營造商家中6百多萬元現金和金飾。警方3天後在高雄逮捕3人，追回現...

內埔兄弟酒醉討錢不成爆口角 弟縱火後還跟著看熱鬧

屏東內埔一名54歲古姓男子與家人同住，昨天下午古男與哥哥（67歲）在家中喝米酒。過程中，哥哥向古男索取酒錢，古男則回應，...

太累？小黃運將連撞2輛車 180度翻覆橫躺大馬路

桃園楊姓計程車司機今凌晨疑似精神不濟，行經桃園區建國路段時不慎擦撞前方大客車、小客車，高速撞擊下整呈現180度翻覆，整輛...

台東員警欖仁樹下值勤 掉落果實勾起5、6年級生回憶！

台東員警執行定點攔查交通違規勤務時，未料，巡邏車咚咚作響，抬頭一看，竟是熟成的欖仁樹果實，員警執勤結束將其過程PO個人臉...

全國路口安全執法 清水阿伯闖紅燈被罰1800元

全國路口安全執法今天同步執行，嚴格取締闖紅燈和未停讓行人違規行為，台中清水警方今天早上，在路口取締到一名阿伯騎機車闖紅燈...

北市吸泥車天雨路滑翻覆 2清潔隊員輕傷

台北市今天清晨下大雨，環保局清潔隊一輛吸泥車上午6點多於士林區作業時，行經百齡橋打滑翻覆，車上汪姓駕駛及高姓隨車隊員2人...

白河警偵破強盜案逮3嫌 當場生日趴變「落網趴」

陳嫌等3人上月22日晚間持玩具槍洗劫台南市白河區某雜貨店逃逸，警方偵辦掌握3嫌行蹤，昨中午趁陳嫌在高雄路竹生日慶生逮捕3...

臨別前一筆 條子鴿：想讓大家認識警察這個「人」

從戰機飛行員變成基層警員，一路做過鎮暴警察、霹靂小組、派出所管區和刑警，近期出版「你所說的都將成為呈堂供證」的作家「條子...

熱門新聞

警方攻堅羅母透天樓房 高雄失蹤少女被羅男藏夾層暗房

柯文哲探視館長 底下網友留言幫配旁白笑翻

女童被風箏捲上天他一跳抱下 憲兵退役男現身還原現場

高雄少女失蹤新竹找到人 警方帶回少女和羅男

少女失蹤案朝略誘偵辦 31歲羅男涉性侵2少女甫判10年

影／「想回家...但他把我關在夾層不讓我走」高雄少女終與母親團聚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。