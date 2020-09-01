年輕男從台南跑到大鵬灣要看燈會 運將覺有異報警送回
1名計程車司機前晚在屏東潮州火車站載了年輕男子，他說要到東港大鵬灣賞燈，到了大鵬灣後下車就一路奔跑，司機察覺精神有異打電話報警，警方到場發現男子雙眼無神且不時喃喃自語，帶回派出所後通知台南市的家屬帶回。
東港警分局東港派出所警員黃東陽、葉宜瑄前晚執行巡邏勤務時獲報，1名計程車司機表示在潮州火車站前載到一位出輕男乘客，男子上車後稱要前往大鵬灣，開到大鵬灣環灣道路時，就興奮的下車且一路奔跑，司機直覺男子有異，因怕其有危險而報警。
員警獲報在大鵬灣管理處前道路發現該名男子，對談發現男子雙眼無神且不時喃喃自語，說要賞燈，還神情慌亂地來回走動，員警告知現在大鵬灣已無燈會可看，那是去年的事了。
員警查證身分發現是家住台南市的25歲陳姓男子，詢問是否有家屬聯繫電話時，陳默念出一組祖母的電話號碼，警方隨即電話連繫。
陳姓男子祖母告知警方孫子有情緒問題，平時均有按時吃藥，不知道怎麼會從台南市搭車跑到屏東；因時值深夜，員警為防止陳男發生危險，先將陳帶返東港派出所提供熱茶等候家屬，陳男祖母與舅舅稍後趕至派出所帶回團聚。
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