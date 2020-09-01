社區治安觀摩 鄭文燦：建立關懷、服務、熱誠優質社區

桃園市警察局今天在平鎮警分局舉辦年度社區治安研習觀摩，並表揚平鎮區金星里、中壢區福德里獲內政部全國治安標竿社區認證標章，希望藉由觀摩分享經驗，暢通協調聯繫機制及輔導社區永續經營，落實治安社區化政策。

桃園市長鄭文燦也出席觀摩活動，並表示桃園近年來積極發展城市建設及擴大社會福利，人口大幅增加，交通、治安事故件數也年年增加，警力捉襟見肘，警員工作量大執行勤務疲於奔命，也影響治安維護工作，因此社區治安成為桃園市推動警政工作的重點，需要仰賴守望相助及社區組織參與，互相協助，建構更完善的社區安全維護網。

社區治安研習觀摩展示在地化社區治安營造、反毒及反詐騙等預防犯罪宣導、社區防、救災實況模擬演練、社區防災、救災及自救等靜態知能外，平鎮警分局還特別安排「狀況劇」，以無預警方式執行快速打擊演練，且全程保密，巡邏警網第一時間接獲勤務指揮中心通報後，立即趕赴現場執行強勢執法作為，動作之逼真。