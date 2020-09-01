台東員警欖仁樹下值勤 掉落果實勾起5、6年級生回憶！

台東員警執行定點攔查交通違規勤務時，未料，巡邏車咚咚作響，抬頭一看，竟是熟成的欖仁樹果實，員警執勤結束將其過程PO個人臉書，引起不少5、6年級生網友迴響。原來大家都有一段欖仁樹的美好回憶。

「咚咚聲，原來是欖仁樹果實掉落下來！」邱姓警員說，本來大家很專注取締違規，卻被巡邏車聲響給吸引，查看巡邏車發出的聲響從何而來，看到地上果實，答案揭曉，原來是欖仁樹的果實從天而降，砸到巡邏車。

員警抬頭一看，欖仁樹滿滿的成熟果實，被風一吹就掉落下來，還好果實不大，不會對巡邏車造成損傷，員警自嘲如果是椰子或波羅蜜果，那就完蛋了。員警將遇到過程PO上個人臉書，意外引起5、6年級生網友迴響。