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影／雲林3歲童被打滿身傷 園方開除幼教師：絕不逃避

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林縣斗六市南京西路一家幼兒園昨天下午傳出老師不當體罰3歲小班學童事件，今天教育處派員前往釐清狀況，特教科長黃淑真表示，目前正針對園方及家長了解雙方情形中，老師體罰情形屬實，將依幼教法規定處分，園方事發後第一時間將老師革職，僅在臉書發文「絕不逃避，會好好處理，虛心檢討」，園方拒絕受訪，僅說明「一切按照主管機關規定處理」。

昨天晚間一名黃姓家長在個人臉書發文，指稱目前3歲就讀斗六某家幼兒園小班的兒子，背部被老師打得滿身傷，大面積的紅印烙在孩子身上，家長隨即帶男童到醫院驗傷，並由民代陪同向警方報案。

當晚縣府教育處及社會處同時接獲園方通報，教育處今天上午派員到幼兒園了解，特教科長黃淑真說，「實際情形尚在了解中，目前老師已革職，特教科會再依園方呈報的校安通報，會同社會處社工，檢視園方員工訓練及禁止體罰等教育是否落實，再對園方進行下一步處置」。

事情發生在昨天下午4點多，幼兒園孩子在等家長接回家，黃童因為尿急，不慎失控尿在地板上，班上老師發現後，先是用腳將黃童身旁的同學推到一旁，再拉起黃童至廁所，從監視器畫面可見，老師力道疑過大，過程中似乎還打了黃童背部幾下。

黃姓男童遭老師不當體罰的畫面，已在網路上流傳，許多家長紛紛留言表示「很擔心孩子是下一個受害者」，記者訪問到其他家長，一名媽媽表示，「昨天上午讀小班的孩子完成報名就學，也已領取書包及相關物品，未料下午傳出不當體罰，今天趕緊幫孩子辦理退費及轉園」。

一名爸爸說，昨天在網路上也看見監視器畫面，認為孩子才3歲，家長都捨不得打了，老師的下手竟如此重，「目前會先視幼兒園的作法，再和家人商討是否要替孩子轉園」。

「老師帶班近2年，對孩子付出和照顧有目共睹」另一名媽媽說，她的孩子也恰好是同一位老師教導，認為「零體罰很難避免，但老師應該要注意力道」。

社會處長林文志表示，昨晚輪班社工接獲園方通報後已聯繫家長，會再會同教育處人員到男童家中訪視，會針對行為人及園方疏失，依兒童及少年福利與權益保障法處理，也會請教育處對男童進行心理輔導。

雲林縣社會處長林文志表示，昨晚輪班社工已接獲園方通報，將再會同教育處人員到男童家中訪視。記者陳苡葳／攝影
雲林縣社會處長林文志表示，昨晚輪班社工已接獲園方通報，將再會同教育處人員到男童家中訪視。記者陳苡葳／攝影
雲林縣教育處今天派員前往釐清狀況，目前正針對園方及家長了解雙方情形中，老師體罰情形屬實，將依幼教法規定處分。記者陳苡葳／攝影
雲林縣教育處今天派員前往釐清狀況，目前正針對園方及家長了解雙方情形中，老師體罰情形屬實，將依幼教法規定處分。記者陳苡葳／攝影

幼兒園 斗六

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