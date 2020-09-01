聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國路口安全執法 清水阿伯闖紅燈被罰1800元
全國路口安全執法今天同步執行，嚴格取締闖紅燈和未停讓行人違規行為，台中清水警方今天早上，在路口取締到一名阿伯騎機車闖紅燈，要上市場的阿伯，當場收到1800元罰單，另有一名轎車駕駛也闖紅燈被罰。
清水警方今天早上派員警在重要路口執法，在行人穿越道，即斑馬線宣導行人，過馬路要走斑馬線，違規罰300元。
執法重點另有汽機車闖紅燈罰1800到5400元，紅燈右轉罰600到1800元，汽機車在路口不停讓行人罰1200到3600元。
清水警分局員警今天早上，在清水區中山路和鎮北街口，取締一名阿伯騎機車紅燈右轉，警察當場開罰單，阿伯未求情，但臉色難看。
警方另在清水區鎮政路和南社路口，取締到一名轎車駕駛，開車在路口迴轉，等於闖紅燈，也開1800元罰單。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言