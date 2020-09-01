全國路口安全執法 清水阿伯闖紅燈被罰1800元

今天全國執法路口安全，取締闖紅燈和未禮讓行人，台中清水警方取締闖紅燈騎士。圖/警方提供

全國路口安全執法今天同步執行，嚴格取締闖紅燈和未停讓行人違規行為，台中清水警方今天早上，在路口取締到一名阿伯騎機車闖紅燈，要上市場的阿伯，當場收到1800元罰單，另有一名轎車駕駛也闖紅燈被罰。

清水警方今天早上派員警在重要路口執法，在行人穿越道，即斑馬線宣導行人，過馬路要走斑馬線，違規罰300元。

執法重點另有汽機車闖紅燈罰1800到5400元，紅燈右轉罰600到1800元，汽機車在路口不停讓行人罰1200到3600元。

清水警分局員警今天早上，在清水區中山路和鎮北街口，取締一名阿伯騎機車紅燈右轉，警察當場開罰單，阿伯未求情，但臉色難看。