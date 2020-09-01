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北市吸泥車天雨路滑翻覆 2清潔隊員輕傷

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

台北市今天清晨下大雨，環保局清潔隊一輛吸泥車上午6點多於士林區作業時，行經百齡橋打滑翻覆，車上汪姓駕駛及高姓隨車隊員2人輕傷，已送醫檢查治療。環保局表示，已派員前往醫院關心慰問傷員，警方也調查駕駛酒測值為零，至於事故車輛已拖吊，環保局也另派車清潔路面，於8點左右完成，恢復通行。

環保局表示，這輛吸泥車約清晨從建國北路三段停車場出車前往士林區執行例行清溝勤務，上午6時12分行經重慶北路四段上百齡橋時，疑因天雨路滑，車輛打滑翻覆在橋面上，駕駛及隨車隊員受輕微擦挫傷，2人由救護車就近載往新光醫院治療，並照X光檢查。

警方也前往醫院為駕駛進行酒測，測值為零。駕駛因進行頭部電腦斷層檢查，目前留院等候檢查報告；隨車隊員經包紮後已可返家修養。

事發後隨車隊員立即報警，由士林交通分隊與社子分所員警維持現場交通、協助拖吊排除事故車輛；清潔隊也出動人車前往清潔路面，有油漬的路面已經施灑木屑並清掃，再由水車清洗路面，8點多完成路面復舊。

北市環保局清潔隊出動人車清潔路面，有油漬的路面已經施灑木屑並清掃，再由水車清洗路面，8點多完成路面復舊。圖／北市環保局提供
北市環保局清潔隊出動人車清潔路面，有油漬的路面已經施灑木屑並清掃，再由水車清洗路面，8點多完成路面復舊。圖／北市環保局提供

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