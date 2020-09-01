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白河警偵破強盜案逮3嫌 當場生日趴變「落網趴」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

陳嫌等3人上月22日晚間持玩具槍洗劫台南市白河區某雜貨店逃逸，警方偵辦掌握3嫌行蹤，昨中午趁陳嫌在高雄路竹生日慶生逮捕3嫌，現場熱鬧慶生趴搖身一變成「落網趴」，3人狼狽坦承犯行，警訊後依強盜罪嫌送辦。

涉案的陳、賴、陳三嫌都是高雄人，同為20歲，平日無業，因曾網路認識白河女子，對白河區略有熟悉。3嫌上月22日晚上8點多在白河區大排竹某雜貨店，趁四下無人共同起意持空氣槍恫嚇屋主，洗劫店內7000多元現金、香菸、零食後逃逸朋分花用。

白河警方獲報後，報請台南地檢署指揮，成立專案小組積極追緝，掌握陳嫌3人騎乘機車，並頭戴安全帽規避警方查緝。警經調閱逾百支監視器，鎖定林等3嫌涉有重嫌，掌握陳嫌等人下落，持續監控。

昨適逢陳嫌生日，中午約12點陳、賴、陳3人在陳嫌高雄路竹住處開起生日派對，除準備蛋糕、啤酒，還一起下廚炒熱氣氛。警方見時機成熟，持拘票登門，3人開門全傻眼，只能乖乖就範，原先歡樂氣氛瞬間消風，還有波麗士大人虧稱，「可以生日快樂歌唱完再走！」

警訊時，3嫌供稱，因見該雜貨店偏僻有機可趁而犯案，持有空氣槍是多年前在某生存遊戲店購買，警訊後依強盜罪嫌送辦，將持續追查有無涉及其他案件。

白河警偵破強盜案逮捕3嫌，現場生日趴變「落網趴」，狼狽落網。記者謝進盛／翻攝
白河警偵破強盜案逮捕3嫌，現場生日趴變「落網趴」，狼狽落網。記者謝進盛／翻攝
白河警偵破強盜案逮捕3嫌，現場生日趴變「落網趴」，狼狽落網。記者謝進盛／翻攝
白河警偵破強盜案逮捕3嫌，現場生日趴變「落網趴」，狼狽落網。記者謝進盛／翻攝

白河 強盜 波麗士

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