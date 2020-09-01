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新冠疫苗爭奪戰：大國分搶疫苗，小國怎麼辦？

找到了！高雄失蹤少女新竹尋獲 與羅男一起被警方帶回

阿公吃完午餐忘了機車在哪 只好求助警

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬羅姓老翁在上月27日上午，騎車到建國市場吃飯兼採買，要回家時卻找不到機車，因烈日高照又體力不支，老翁只好自掏腰包，搭乘計程車到附近派出所報案，警方帶著他返回建國市場，由警方於周邊徒步展開地毯式搜索，果真就在附近人行道尋獲遺失的機車。警方如此熱心為民服務，深獲老翁感謝。

台中市第三警分局立德派出所警員吳育鑫、吳祖輝在上月27日中午12時許值班，一名羅姓老翁（83歲）搭乘計程車到派出所門前，向警方求助，羅報稱機車停放於建國市場周邊人行道，吃完午餐、買完培根要返家時，卻怎麼也找不到機車。

羅姓老翁向警員自承，因為他年紀大、體力不好，對附近又不熟悉，便搭乘計程車請司機載他到附近的派出所報案。

警方了解後立刻載著老翁返回建國市場，並在烈日下徒步沿途尋找，由於建國市場周邊幅員廣大，警方耗費一番工夫，在建國市場周邊地毯式搜尋，總算在找到老翁的機車，老翁眼看找到機車，又把剛買的培根都忘在巡邏車，警方也連忙提醒。

警方當場貼心向老翁提醒，如果到不熟悉的地區停車，可以記下附近清楚地標輔助記憶，最好可以隨手拿出手機，將車輛位置清楚地拍攝記錄下來，更要隨手拔取鑰匙，以免偷兒覬覦。

台中市羅姓老翁（左）在上月27日時忘記機車停放在建國市場的位置，第三警分局警員協助幫他找到。記者陳宏睿／翻攝
台中市羅姓老翁（左）在上月27日時忘記機車停放在建國市場的位置，第三警分局警員協助幫他找到。記者陳宏睿／翻攝

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