警專生跑3千昏倒變植物人 法院判警專要國賠2942萬

警察專科學校學生廖志昕3年前參加期中測驗跑3000公尺昏倒，送醫撿回一命卻變成植物人，家屬認為警專沒有救護車，也沒有救護制度，對於發生緊急危難狀況沒有合理通知，提告要求國家賠償；台北地方法院昨判警專應賠償廖志昕及父母共2942萬餘元，可上訴。

2017年11月2日，警察專科學校舉辦期中考，廖志昕在3000公尺跑步測驗時昏迷，經2個月治療後，被醫院判定為缺氧性腦病變導致微意識症狀，中樞神經系統機能遺存極度障害，廖志昕成為植物人。

檢方偵辦認為，廖生昏倒時，其他學生第一時間要求中隊長張一平趕快叫救護車，不過，張一平認為已通知醫務室、不需要叫車，直到學生第3次要求張儘快下令送醫，張才同意叫救護車，犯業務過失重傷害罪而起訴。

法院審理，張否認犯罪，廖父則指控張有充分時間聯絡急救而不為，台北地院7月判張5月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

民事部分，廖的家屬主張，警專沒有救護車，也沒有救護制度，對於發生緊急危難狀況也沒有合理通知，要求醫藥費、勞動力減損、宗教捐款、撫養費與精神慰撫金等共2900萬餘元。

廖父先前受訪時曾說，廖志昕目前在護理之家，仍沒有意識呈現植物人狀態，醫生也說兒子腦部病變、中樞神經受損，一年內是最佳復甦期，若超過一年仍進步不大，應該就是永久性。

他說，「事實上警專就是在推卸責任」，完全避重就輕，他想不透一間學校可以在學生發生急難時阻擋119，「張一平應該是全台第一人」，連國小生發現有危險都會叫救護車，這是最基本的觀念，「警專難道不怕觀感不佳嗎？」

廖父認為，在他的認知中，警務人員要維護人民安全，但學生發生緊急危難、沒有心跳，卻還阻擋救護車，「這是什麼學校？有沒有公平正義？」