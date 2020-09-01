警專生跑3千昏倒變植物人 法院判警專要國賠2942萬
警察專科學校學生廖志昕3年前參加期中測驗跑3000公尺昏倒，送醫撿回一命卻變成植物人，家屬認為警專沒有救護車，也沒有救護制度，對於發生緊急危難狀況沒有合理通知，提告要求國家賠償；台北地方法院昨判警專應賠償廖志昕及父母共2942萬餘元，可上訴。
2017年11月2日，警察專科學校舉辦期中考，廖志昕在3000公尺跑步測驗時昏迷，經2個月治療後，被醫院判定為缺氧性腦病變導致微意識症狀，中樞神經系統機能遺存極度障害，廖志昕成為植物人。
檢方偵辦認為，廖生昏倒時，其他學生第一時間要求中隊長張一平趕快叫救護車，不過，張一平認為已通知醫務室、不需要叫車，直到學生第3次要求張儘快下令送醫，張才同意叫救護車，犯業務過失重傷害罪而起訴。
法院審理，張否認犯罪，廖父則指控張有充分時間聯絡急救而不為，台北地院7月判張5月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。
民事部分，廖的家屬主張，警專沒有救護車，也沒有救護制度，對於發生緊急危難狀況也沒有合理通知，要求醫藥費、勞動力減損、宗教捐款、撫養費與精神慰撫金等共2900萬餘元。
廖父先前受訪時曾說，廖志昕目前在護理之家，仍沒有意識呈現植物人狀態，醫生也說兒子腦部病變、中樞神經受損，一年內是最佳復甦期，若超過一年仍進步不大，應該就是永久性。
他說，「事實上警專就是在推卸責任」，完全避重就輕，他想不透一間學校可以在學生發生急難時阻擋119，「張一平應該是全台第一人」，連國小生發現有危險都會叫救護車，這是最基本的觀念，「警專難道不怕觀感不佳嗎？」
廖父認為，在他的認知中，警務人員要維護人民安全，但學生發生緊急危難、沒有心跳，卻還阻擋救護車，「這是什麼學校？有沒有公平正義？」
廖家委任律師萬建樺開庭時曾指出，警專醫護室編制2名護理師、1名醫師，但在測驗時沒有派護士在場，甚至醫師懸缺，加上醫護室距離操場500公尺，比大門口距離操場還遠，但張一平卻阻止學生叫救護車，並僅搖晃廖生，沒有參與CPR，還被施作CPR的學生要求離開，張也沒有就近拿AED，根本沒有任何作為，加上警專沒有救護車，更沒有救護小組，才導致廖變成植物人。
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