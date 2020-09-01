快訊

燃燒的獅門：希臘世界遺產「邁錫尼古城」野火文明危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通大執法今開跑 南投這4處測速照相桿同步上工

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

為期1個月的「交通大執法」今開跑，南投縣埔里、中寮、溪頭3地同步啟用4支固定式測速照相桿，也將針對學校、公務機關等周邊道路，加強取締不禮讓行人、闖紅燈、紅燈右轉及行人違規穿越馬路等行為，警方呼籲民眾守法顧荷包。

警方表示，交通大執法主要鎖定「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「汽機車不停讓行人」、「行人違規穿越馬路」等3大重點項目，根據道路交通管理處罰條例，「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」可處以新台幣1800元至6400元罰鍰。

「汽機車不停讓行人」還涵蓋「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，罰鍰都是1200元至3600元；「行人違規穿越馬路」部分則為「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」罰鍰都為300元。

但南投縣除了配合全國「交通大執法」加強取締外，在埔里、中寮、鹿谷溪頭3地新增的4支固定式測速照相桿也將同步啟用；南投縣警察局交通隊表示，這4支固定式測速照相桿7月初已公布新設，依規公告2個月，因此今起同步上工。

而鹿谷溪頭、中寮都是首度設置固定式測速照相桿，其中溪頭設置地點在主要聯外道路的「投151線」延溪公路10.07K，中寮鄉架設點則在投139線47.5K，限速均為50公里，且可以不定時轉向，警方提醒用路人注意，雙向都切勿超速。

埔里市區則新設2支固定式闖紅燈暨測速照相桿，一支在和平東路與中正路口，另一支在中山路3段、信義路、南安路的三岔路口，2個路段線速均為50公里，若不慎超速或闖紅燈，罰單就是1200元起跳，警方呼籲遵守號誌、減速慢行。

南投縣埔里鎮中山路3段、信義路、南安路的三岔路口新設固定式闖紅燈暨測速照相桿。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮中山路3段、信義路、南安路的三岔路口新設固定式闖紅燈暨測速照相桿。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮和平東路與中正路口新設固定式闖紅燈暨測速照相桿。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮和平東路與中正路口新設固定式闖紅燈暨測速照相桿。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉投139線47.5K新設固定式測速照相桿，限速50公里。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮鄉投139線47.5K新設固定式測速照相桿，限速50公里。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮、埔里、溪頭3地新設4支固定式測速照相桿今正式啟用。記者賴香珊／攝影
南投縣中寮、埔里、溪頭3地新設4支固定式測速照相桿今正式啟用。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮中山路3段、信義路、南安路的三岔路口新設固定式闖紅燈暨測速照相桿。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮中山路3段、信義路、南安路的三岔路口新設固定式闖紅燈暨測速照相桿。記者賴香珊／攝影

測速 溪頭 埔里

延伸閱讀

南投原民烤豬聯盟成形 烤豬職人：都用本土豬

影／免驚！烤大豬沒有萊克豬 南投職人掛保證

影/開學日宣傳明天交通大執法 鄭文燦：路口加強取締

你在紅燈時迴轉嗎？ 小心闖紅燈挨罰

相關新聞

失蹤3天…載少女駕駛 疑認識男網友

高雄一名十四歲少女三天前疑應徵打工，坐高鐵到新竹站搭上一輛轎車後失聯，少女母親報案並ＰＯ網求援，警方昨天在淡水攔到開車盧...

開學日遭酒駕男追撞 母女輕傷

國中小學昨天開學，台南市長黃偉哲前往新南國小擔任「一日導護人員」，視察校園防疫措施，雲林縣長張麗善則到下崙國小開學典禮，...

影／雲林3歲童尿急失控 背部有傷疑遭老師施暴

雲林縣斗六市一名黃姓家長稍早在臉書發文指出，目前3歲就讀南京西路幼兒園幼幼班的孩子，被老師打的背部都是傷痕，家長的友人表示，男童因來不及上廁所，失控尿在地板上，老師當時見狀，一把拉起身材嬌小的男童進廁所，事後家長將孩子接回家，才發現背部有傷，目前家長已帶男童到醫院驗傷，並向警方報案，擇日將與園方協調後續處理事宜。

交通大執法今開跑 南投這4處測速照相桿同步上工

為期1個月的「交通大執法」今開跑，南投縣埔里、中寮、溪頭3地同步啟用4支固定式測速照相桿，也將針對學校、公務機關等周邊道...

臨別前一筆 條子鴿：想讓大家認識警察這個「人」

從戰機飛行員變成基層警員，一路做過鎮暴警察、霹靂小組、派出所管區和刑警，近期出版「你所說的都將成為呈堂供證」的作家「條子...

年輕女子清晨在基隆田寮河落水 消防人員救上岸

一名女子今天清晨在基隆市田寮河落水，消防局接獲報案後派人趕到現場，10多分鐘後救起時，女子意識清楚，送醫救治。

影／金山社區大樓民宅半夜濃煙一家3口驚逃 疑電箱起火

新北市金山區中山路一處民宅，是社區大樓1樓，今天凌晨3點多發生火警，因有聞到煙味，屋内一家3囗驚逃，都無大礙，疑2樓夾層...

別上當！ 阿里山咖啡遭盜用

有阿里山「咖啡王子」美譽的業者方政倫日前發現自家咖啡豆商標、肖像及新聞採訪畫面，遭人盜用在臉書一頁式廣告行銷，向嘉義縣警...

影／高雄少女失蹤案有進度？ 警方重新採證接應轎車

高雄市14歲劉姓少女29日北上新竹之後，疑似獨自搭上網友的轎車離開，自此失聯數日，少女母親焦急報案尋人。新北市警方今天下...

全國路口安全大執法 九份常見人車爭道列重點取締路段

交通部與內政部警政署明天起聯手「路口安全大執法」，加強取締「車不讓人」、「行人違反路權」等違規行為。新北市瑞芳警分局今天...

86歲老翁疑變換車道 擦撞小貨車翻覆傷重不治

花蓮縣吉安鄉1名86歲張姓老翁今天駕駛吉普車，自台9線光復鄉大興路段由南往北行駛時，疑因變換車道不當，與內線車道莊姓駕駛...

媽媽載3歲幼女回家 半路遇車禍被撞不幸1死1傷

魚池鄉台21線文正巷口於下午4時許，發生一起不幸交通事故，自小客車陳姓駕駛疑似車速過快，與對面而來的機車發生對撞， 陳機...

熱門新聞

女童被風箏捲上天他一跳抱下 憲兵退役男現身還原現場

少女失蹤案朝略誘偵辦 31歲羅男涉性侵2少女甫判10年

接應高雄失蹤少女轎車在淡水攔獲 駕駛卻稱不認識她

風箏捲女童事件登上各大國際媒體 外國網友：天哪！

屏東婦騎車衝出巷口撞消防車 消防員賠110萬換緩刑

柯文哲探視館長 底下網友留言幫配旁白笑翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。