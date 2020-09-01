交通大執法今開跑 南投這4處測速照相桿同步上工

為期1個月的「交通大執法」今開跑，南投縣埔里、中寮、溪頭3地同步啟用4支固定式測速照相桿，也將針對學校、公務機關等周邊道路，加強取締不禮讓行人、闖紅燈、紅燈右轉及行人違規穿越馬路等行為，警方呼籲民眾守法顧荷包。

警方表示，交通大執法主要鎖定「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「汽機車不停讓行人」、「行人違規穿越馬路」等3大重點項目，根據道路交通管理處罰條例，「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」可處以新台幣1800元至6400元罰鍰。

「汽機車不停讓行人」還涵蓋「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，罰鍰都是1200元至3600元；「行人違規穿越馬路」部分則為「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」罰鍰都為300元。

但南投縣除了配合全國「交通大執法」加強取締外，在埔里、中寮、鹿谷溪頭3地新增的4支固定式測速照相桿也將同步啟用；南投縣警察局交通隊表示，這4支固定式測速照相桿7月初已公布新設，依規公告2個月，因此今起同步上工。

而鹿谷溪頭、中寮都是首度設置固定式測速照相桿，其中溪頭設置地點在主要聯外道路的「投151線」延溪公路10.07K，中寮鄉架設點則在投139線47.5K，限速均為50公里，且可以不定時轉向，警方提醒用路人注意，雙向都切勿超速。