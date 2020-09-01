臨別前一筆 條子鴿：想讓大家認識警察這個「人」

從戰機飛行員變成基層警員，一路做過鎮暴警察、霹靂小組、派出所管區和刑警，近期出版「你所說的都將成為呈堂供證」的作家「條子鴿」，因去年發生鐵路警察遇刺案起心動念，決定透過描寫真實發生的警察故事，表達基層員警的心聲，讓社會上不只有「警界高層」的聲音，讓大家知道警察也是「人」。

去年7月發生鐵警李承翰遇刺身亡案，條子鴿看著新聞報導中，各界紛紛哀悼，其中也包含政治人物、警界高層；「這是時刻存在每個警員身上的謊」從警20年的他既悲憤也納悶，「出事只會節哀，RIP個頭，已經那麼悲傷，警察仍只是政客收割的工具，社會大眾何時才能知道，警察其實也是個人，也會有脆弱的地方。」

於是他開始寫作，寫自身真實經歷，希望這些故事有一天能讓其他人看見，所謂「警察」，能有另一種方式呈現於大眾，不再只是藉由「警界高層」之口來形塑。

去年10月初發生南方澳大橋斷裂事件，造成6名外籍移工死亡。條子鴿看見寶瓶出版社總編輯朱亞君在臉書上發布有關移工的貼文，也留言分享自己在警察工作中，與一名泰籍移工的互動經歷；未料內容令人動容，一夜之間引發眾多網友按讚關注，朱亞君也因此私下邀約，促成了「你所說的都將成為呈堂證供」一書。

今年47歲，條子鴿17歲考取空軍官校，成為飛官幾年後，因故由軍轉警；當受邀著書時，短短不到半年就完稿。

他說，擔任國文老師的母親在自己小學六年級時就離開，還在他從軍時突然出現，要了50萬徹底斷絕關係；但也因從小就被要求「每週交出3000字作文」，練就一手扎實的寫作能力，「短時間能寫完這些故事，正式交稿時才意識到，對於母親，我也該放下了。」

過去半年，在得知條子鴿即將出書，描寫「警察故事」，不少「警界高官」「挺警議員」找上門勸阻，說可能影響警察形象。他疑惑，這些故事都是真實經歷，也沒有任何貶低，曾幾何時基層員警說出真話，竟成了影響警察形象的兇手。等到書終於出版了，這些高層和議員，反倒回頭邀約合作宣導，實在諷刺。

幾個月前，令人詬病的警察人治、官僚云云，深刻地發生在條子鴿身上，剛經歷喪父仍堅守崗位的他，委屈得受不了，終於不忍了，除了更堅定出書「講真話」，也決定辭職另作人生規劃。

條子鴿說，過去20年的經歷中，警界幾乎沒有任何進步，比起軍人還是不夠團結，人治的影子太深，「同事捅到出事、同學捅到流血」。當然很感謝警察工作，讓自己能有那麼多見識，能幫助社會上那麼多人，只是時候差不多，是該站回人生主場了。

離開警職有遺憾？條子鴿想起從軍時，當要駕駛戰機飛上天際前，年少不懂事的自己把公發的遺書交給父親就與朋友外出狂歡，深夜夢醒時，卻在家中發現父親仍坐在漆黑的客廳裡，看著遺書啜泣，後來加入霹靂小組又讓父親簽了一份。