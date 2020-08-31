影／高雄少女失蹤案有進度？ 警方重新採證接應轎車

高雄市14歲劉姓少女29日北上新竹之後，疑似獨自搭上網友的轎車離開，自此失聯數日，少女母親焦急報案尋人。新北市警方今天下午1時許在淡水區攔獲當天搭載少女的轎車，但是37歲盧姓駕駛聲稱不認識少女，澄清自己更不是什麼誘拐少女的男網友。

但因盧男說法反反覆覆，聲稱這輛車是向朋友買來的，卻無法說出花費多少錢買車。他說駕駛白牌轎車違規收費載客，坦承從新竹高鐵站搭載劉姓少女到新北市永和，卻又說不清楚下車地點，連車資也說不出來，且車內髒亂堆滿雜物，不像是收費載客的車，警方因此對盧男的說詞高度存疑。