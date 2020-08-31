影／高雄少女失蹤案有進度？ 警方重新採證接應轎車
高雄市14歲劉姓少女29日北上新竹之後，疑似獨自搭上網友的轎車離開，自此失聯數日，少女母親焦急報案尋人。新北市警方今天下午1時許在淡水區攔獲當天搭載少女的轎車，但是37歲盧姓駕駛聲稱不認識少女，澄清自己更不是什麼誘拐少女的男網友。
但因盧男說法反反覆覆，聲稱這輛車是向朋友買來的，卻無法說出花費多少錢買車。他說駕駛白牌轎車違規收費載客，坦承從新竹高鐵站搭載劉姓少女到新北市永和，卻又說不清楚下車地點，連車資也說不出來，且車內髒亂堆滿雜物，不像是收費載客的車，警方因此對盧男的說詞高度存疑。
盧姓男子隨後約從下午2點半，就被高雄市警方專案小組先後帶到新北市永和及台北市廈門街查證他的說詞，長達6個半小時之後，原本一直丟在淡水竹圍派出所停車場的盧姓男子車輛，到了晚上9點突然被員警拉起封鎖線，新北市警察局鑑識中心派員到場，開始詳細採集車內指紋、再度翻閱車內物品，推測高雄警方專案小組已有偵辦進度。
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