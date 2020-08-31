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影／雲林3歲童尿急失控 背部有傷疑遭老師施暴

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林縣斗六市一名黃姓家長稍早在臉書發文指出，指他就讀南京西路幼兒園幼幼班的孩子，被老師打得背部都是傷痕；家長的友人表示，男童因來不及上廁所，失控尿在地板上，老師當時見狀，一把拉起身材嬌小的男童進廁所，事後家長將孩子接回家，才發現孩子背部有傷，目前家長已帶男童到醫院驗傷，並向警方報案，擇日將與園方協調後續處理事宜。

陪同黃姓家長報案的斗六市民代表曾博鴻說，事發當時約下午4點多，幼兒園孩子正在等家長來接回，黃童因為尿急不慎失控尿在地板上，班上老師一發現，先是用腳將黃童身旁的同學推到一旁，再拉起黃童至廁所，過程中還疑似打了黃童背部2下。

沒多久後家長到幼兒園接男童回家，晚間要幫孩子更衣時才發現背部傷痕累累，事後家長先帶孩子到醫院驗傷，也回到幼兒園了解狀況，男童曾數度掙扎說「我不要進幼兒園…」。家長請園方調出教室監視器畫面還原狀況，家長質疑，畫面中呈現老師打了男童幾下，但背部傷痕卻紅到像是烙印般，一問之下，男童說出「是被老師用棍子打的」，但沒被監視器錄下。

且從畫面中可見，當時有15名孩童都在教室內，全程目睹老師對待黃童的行徑，家長又氣又難受，原想與園方好好談如何處理，但看孩子被老師施暴，已完成驗傷並向警方報案。園方不斷向家長道歉，並表示會將老師革職處分負責，細節部分雙方協議擇日詳談。

曾博鴻說，該名男童只有3歲，他認為幼教老師應該要具備細心與愛心，以詢問方式引導孩子表達，而非直接動手，該名老師個人的情緒控管相當不適合照顧幼童，要深刻檢討，「因為一個暴力舉動，都可能造成孩子日後身心發展不可抹滅的陰影」。

縣警局婦幼隊目前已介入調查，教育處及社會處接獲園方代為通報後，將在明天派員前往幼兒園了解，並依實際狀況開罰幼兒園和處罰行為人，也會對男童進行心理輔導。

雲林縣斗六市一名黃姓男童疑遭老師施暴，背部滿是傷痕，家長已完成驗傷及報案，擇日將與園方協調後續處理事宜。圖／翻攝自黃姓家長臉書
雲林縣斗六市一名黃姓男童疑遭老師施暴，背部滿是傷痕，家長已完成驗傷及報案，擇日將與園方協調後續處理事宜。圖／翻攝自黃姓家長臉書
爆出對男童施暴的幼兒園位在斗六市區，園方獲知後將革職該名老師。圖／翻攝自幼兒園臉書
爆出對男童施暴的幼兒園位在斗六市區，園方獲知後將革職該名老師。圖／翻攝自幼兒園臉書

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