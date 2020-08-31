全國路口安全大執法 九份常見人車爭道列重點取締路段
交通部與內政部警政署明天起聯手「路口安全大執法」，加強取締「車不讓人」、「行人違反路權」等違規行為。新北市瑞芳警分局今天表示，知名景點九份因道路狹窄，經常出現人車爭道景象，將列為轄區重點執法路段。
新北市幸福捷運站附近日前發生情侶綠燈走在斑馬線，遭後方左轉小貨車撞上，女子不幸身亡車禍，男友哀痛寫下「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了」，聞者痛心。
交通部與警政署明天起執行「路口安全大執法」1個月，瑞芳分局表示，九份山區道路狹窄，經常發生人車爭道情況，已列為重點執法路段，每日編排交通崗，希望透過交通疏導及加強違規告發，維持人車安全。
瑞芳分局交通組長黃啟峯說，為了遊客的安全，取締重點包括汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道及行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等，請遊客務必遵守交通規則。
警方表示，道路交通管理處罰條例規定，汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行，罰鍰1200元到3600元，汽機車闖紅燈及紅燈右轉罰600元到5400元，行人未依規定穿越道路罰300元。
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