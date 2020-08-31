影／超萌小女警開學日小護童 教小學生自我防護術
基隆市警察局在今天小學開學日，推出「報告巡佐，準備出發！1日小警員護童勤務」影片，讓小女孩化身警員出勤，讓民眾了解警察護童勤務內容，並提醒小朋友四招安全守則，教導孩子自我防護。
1日小警員護童勤務宣導影片，透過小小女警跟著巡佐出勤，執行護童工作，工作內容包括上學、放學時段，協助各校導護老師、志工執行校門口守望、交通疏導與安全維護。員警還要加強校園周邊可疑人車盤查及巡邏，強化校園安全維護，也會關懷留意在學校外逗留或落單的學童，適時提供協助、防止意外發生。
員警不只守護兒童，影片中還提供四招安全守則，教導孩子輕鬆自我防護：
1.陌生人的食物不拿不吃。
2.結伴同行、不走偏僻的地方。
3.不幫陌生人帶路、不上陌生人的車。
4.不讓別人隨便碰自己身體。
市警表示，希望藉由影片中可愛小女警出勤，讓民眾你更貼近瞭解警察工作，並期盼員警用心能讓民眾感受到溫情，並請大家給予警察同仁更多支持鼓勵，「波麗士大人」會不分晝夜守護大家的安全，讓社會更安定美好。
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