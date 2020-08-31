86歲老翁疑變換車道 擦撞小貨車翻覆傷重不治

花蓮縣吉安鄉1名86歲張姓老翁今天駕駛吉普車，自台9線光復鄉大興路段由南往北行駛時，疑因變換車道不當，與內線車道莊姓駕駛的小貨車擦撞後撞向安全島，整輛車翻覆至對向車道，人卡在車內動彈不得，送醫後急救不治，莊男朝過失致死罪嫌偵辦，詳細事故原因及肇事責任尚待警方釐清。

鳳林警分局指出，今天9時35分接獲110報案，指稱光復鄉台9線239.1公里處有交通事故，經派員警到場發現，是吉普車與小貨車發生擦撞，吉普車再擦撞安全島後翻覆在南下車道，張姓老翁由救護人員救出後轉送鳳林榮民醫院急救無效宣告死亡，至於小貨車35歲莊姓駕駛沒有受傷，經查肇事雙方均有合格駕照、酒精檢測結果為0。

警方初步調查，張翁原開在北上外線道上，發現前方車道縮減，疑似突然變換車道，未注意左後方開在內線車道的小貨車，2車發生擦撞。因吉普車車身高重心較不穩，加上車速影響，車輛失控衝向安全島後翻覆南下車道，老翁被擠壓在車內動彈不得，送醫傷重不治。