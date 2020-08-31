快訊

高雄失蹤少女 傍晚手機訊號出現在北市這幾處

私中褪光環／台南4大明星私中力抗少子化 靠「醫科班」搶學生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽媽載3歲幼女回家 半路遇車禍被撞不幸1死1傷

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

魚池鄉台21線文正巷口於下午4時許，發生一起不幸交通事故，自小客車陳姓駕駛疑似車速過快，與對面而來的機車發生對撞，陳機車女騎士及3歲的女兒受重傷，經消防局魚池、日月潭分隊分送埔里基督教醫院急救，但陳女到院前死亡，魚池分駐所隨後到場對肇事陳姓司機酒測值為0。

警方初步發現，46歲陳姓死者疑於下午4時09分，騎乘重機載3歲幼女，從外線切入內線有意轉入文正巷，但34歲陳姓男子駕駛自小客車同向往日月潭，疑自後方高速衝撞機車，經送埔里基督教醫院急救後，陳姓婦人頭顱受到重創，到院前已無生命跡象，搶救後仍不治，3歲陳姓女童全身多處擦挫傷，左大小腿骨折。

集集分局表示，魚池分駐所隨後趕抵現場，經檢視路況及調閱監視器，已對陳姓小客車進行酒測，並調查肇事原因，將進一步釐清車禍的發生原因中。

魚池鄉台21線文正巷口於下午4時許，發生一死一傷的車禍交通事故，媽媽到院已不治。圖／集集分局提供
魚池鄉台21線文正巷口於下午4時許，發生一死一傷的車禍交通事故，媽媽到院已不治。圖／集集分局提供

埔里 日月潭 車禍

延伸閱讀

新莊公寓頂樓加蓋火警 七旬老嫗燒傷送醫急救

影／承億文旅插旗日月潭 「新景聖樓」明年見客

猥褻幼女少上4小時輔導課被訴 法官查出已入獄判無罪

日月潭萬人泳渡是否停辦 林明溱盼中央明確指示

相關新聞

進八里保護區玩到漲潮來不及跑 休旅車卡淡水河上漂

不少民眾會到新北市八里挖仔尾附近觀光，卻有一名休旅車車主將車子開進淡水河灘，未趁漲潮前離開，車子被卡在河中動彈不得，最後呼叫拖吊車來幫忙協助脫困。

86歲老翁疑變換車道 擦撞小貨車翻覆傷重不治

花蓮縣吉安鄉1名86歲張姓老翁今天駕駛吉普車，自台9線光復鄉大興路段由南往北行駛時，疑因變換車道不當，與內線車道莊姓駕駛...

媽媽載3歲幼女回家 半路遇車禍被撞不幸1死1傷

魚池鄉台21線文正巷口於下午4時許，發生一起不幸交通事故，自小客車陳姓駕駛疑似車速過快，與對面而來的機車發生對撞， 陳機...

明起路口加強取締不讓行人車輛 彰縣公布安全距離

彰化縣今年以來發生路口交通事故共有1萬1872件，占全部交通事故發生近5成，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多、「違反號...

放軟體風箏勸家長顧好小孩遭白眼 他嘆：有點危機意識好嗎

昨（30）日新竹市國際風箏節發生意外，當工作人員施放領航風箏時，女童離風箏距離太近，不慎被捲上天空長達30秒，現場民眾看到畫面嚇得心驚膽顫，而一名平常有在放軟體風箏的網友發文，每次他放風箏時，總會有小孩到風箏下玩、拍照，他怕危險勸家長顧好小孩，但有少部分的恐龍家長會認為他太小氣，網友無奈的說「能不能麻煩你們這些家長能有些危機意識」。

新莊公寓頂樓加蓋火警 七旬老嫗燒傷送醫急救

新北市新莊區民生街22號是四層樓老舊公寓，頂樓今天下午1時27分傳出火警，消防隊獲報動員人車趕往搶救，1時46分通報火勢...

疑心肌梗塞發作 38歲男駕車失控撞上對向5車

台中市邱姓市民今天上午8時4分駕車行經大里區光明路6之1號前時，疑因身體突然不適撞上對向路旁停放的的2輛轎車及3車機車，...

龍井茄投路一段平交道事故 男遭自強號撞上輾破頭

台中市一名男子下午1時許被發現倒臥在龍井區茄投路一段的平交道旁，他的頭部疑似遭行駛中火車輾壓後導致頭部破裂，經過的火車當...

女童遭風箏纏肚捲上天 林智堅：責任懲處盡快有結果

新竹市國際風箏節30日發生一名3歲女童遭「領航」風箏纏肚，加上瞬間陣風直捲上天的意外；林智堅今受訪時指出，未來會依契約處...

分局長好眼力一眼瞄到可疑載花騎士 通報攔人破竊案

台南麻豆警分局長洪頂力好眼力，昨天到六甲區督勤時聽部屬提到當地有火鶴花遭竊，回程時在車上瞄到一名騎士載著桶裝火鶴花，他直...

休旅車凌晨故障停路旁 男酒後騎車撞上斷魂

台中市葉姓市民今凌晨酒後騎機車由烏日區往台中市方向行駛，在建國路613號前撞上一輛因故障停在路旁的休旅車，送醫不治，肇事...

影／垃圾未分類遭拒收 竟譙三字經拿鋁棒要打清潔隊員

宜蘭壯圍鄉公所清潔隊昨晚經順和路收垃圾時，有民眾拿著混雜玻璃瓶罐及事業廢棄物的物品要丟上垃圾車，陳姓清潔隊員當場制止，卻...

熱門新聞

女童被風箏捲上天他一跳抱下 憲兵退役男現身還原現場

接應高雄失蹤少女轎車在淡水攔獲 駕駛卻稱不認識她

少女失蹤案朝略誘偵辦 31歲羅男涉性侵2少女甫判10年

新竹女童捲上天 氣象局：風箏面積及風速愈大力量愈強

「他朝我的頭開第一槍」 館長遭槍擊後首度直播發聲

女中士爆料陸軍逼退 軍方還原真相：她偷拷資料、考績拿乙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。