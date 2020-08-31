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媽媽載3歲幼女回家 半路遇車禍被撞不幸1死1傷
魚池鄉台21線文正巷口於下午4時許，發生一起不幸交通事故，自小客車陳姓駕駛疑似車速過快，與對面而來的機車發生對撞，陳機車女騎士及3歲的女兒受重傷，經消防局魚池、日月潭分隊分送埔里基督教醫院急救，但陳女到院前死亡，魚池分駐所隨後到場對肇事陳姓司機酒測值為0。
警方初步發現，46歲陳姓死者疑於下午4時09分，騎乘重機載3歲幼女，從外線切入內線有意轉入文正巷，但34歲陳姓男子駕駛自小客車同向往日月潭，疑自後方高速衝撞機車，經送埔里基督教醫院急救後，陳姓婦人頭顱受到重創，到院前已無生命跡象，搶救後仍不治，3歲陳姓女童全身多處擦挫傷，左大小腿骨折。
集集分局表示，魚池分駐所隨後趕抵現場，經檢視路況及調閱監視器，已對陳姓小客車進行酒測，並調查肇事原因，將進一步釐清車禍的發生原因中。
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