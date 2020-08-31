明起路口加強取締不讓行人車輛 彰縣公布安全距離

車輛轉彎遇行人行進方向3公尺以內違規。圖／彰化縣警局交通隊提供 彰化縣今年以來發生路口交通事故共有1萬1872件，占全部交通事故發生近5成，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」次多，彰化警方明天起配合全國進行「路口安全大執法」，江從嚴取締，彰化警局交通隊今天也製作示意圖，提醒汽機車遇上行人在行人穿越道上，須距離行人行進方向1個車道寬，若逼近行人可能受罰。

彰化縣統計今年路口發生死亡交通事故共有47件、造成49人死亡，在交岔路口因「車不停讓人」造成行人死傷逐年攀升，彰化縣警察局提醒，汽機車駕駛應確實遵守交岔路口路權規定，除行經路口減速慢行遵守號誌燈指示行駛外，遇有行人行走在行人穿越道上應暫停禮讓，行人穿越道路選擇行人穿越道，不要違規闖越道路，以免發生事故。

警察局局長許錫榮強調，彰化縣配合警政署從9月1日起規劃路口安全大執法勤務，取締違規並非以處罰為目的，最主要是希望導正駕駛人路口停讓的駕駛觀念，提醒用路人都能「路口慢看停、行人優先行」。

包括「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等都是取締重點。