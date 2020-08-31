進保護區玩到漲潮來不及跑 休旅車卡淡水河中央

紅車因漲潮卡在淡水河中。圖／張逸帆授權使用 不少民眾會到新北市八里挖仔尾附近觀光，卻有一名休旅車車主將車子開進淡水河灘，未趁漲潮前離開，車子被卡在河中動彈不得，最後呼叫拖吊車來幫忙協助脫困。

有民眾在八里挖仔尾拍到，一台紅色休旅車停在淡水河中央，水已淹到車身一半，駕駛還待在駕駛座上。原來是車主退潮時將車子開進河灘，卻沒注意到漲潮，導致車子卡在河中央進退不得，只能請拖吊車來協助，最後車子約在晚間七點被拉上岸。

有路過民眾說，看到紅車在河中央，本來以為是在測試過河技能，但之後看到拖吊車來，才知道紅車在等待救援。網友稱這一段屬於淡水河河道，溼地都是爛泥不宜下去。

紅車因漲潮卡在淡水河中。圖／張逸帆授權使用

TVBS報導，附近居民表示，這邊很多遊客和攝影師來釣魚拍照，但一般人不知道下去玩水很危險，只有內行人才敢開進去，若不內行開進去就要等拖車來吊。

新北市高灘處巡管隊表示，該地為挖仔尾自然保留區，未依指定道路行駛車輛，最高可罰大概5萬元罰鍰，如果破壞自然保留區，最高可以開罰2千萬。