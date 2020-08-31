放軟體風箏勸家長顧好小孩遭白眼 他嘆：有點危機意識好嗎

專門放軟體風箏的網友，在新竹風箏捲女童事件過後，上網發表自己的看法。圖擷自 facebook

昨（30）日新竹市國際風箏節發生意外，當工作人員施放領航風箏時，女童離風箏距離太近，不慎被捲上天空長達30秒，現場民眾看到畫面嚇得心驚膽顫，而一名平常有在放軟體風箏的網友發文，每次他放風箏時，總會有小孩到風箏下玩、拍照，他怕危險勸家長顧好小孩，但有少部分的恐龍家長會認為他太小氣，網友無奈的說「能不能麻煩你們這些家長能有些危機意識」。

新竹女童被風箏捲上天，許多人看到影片都直呼太誇張，但有網友在《爆廢公社二館》發文，他打上「給所有家裡有小朋友的家長的一封信，沒人想發生這種事，雖然主辦方管制範圍不夠大，但女童的家長也對要負起相關責任」，他是名喜歡玩軟體風箏的好手，軟體風箏都是用掛線控制。

原Po表示「常常我在施放軟體風箏時，就會有小朋友來拉我的風箏，或是跑到我風箏下面玩、拍照」，他都會不厭其煩地好言相勸，大多數的家長都能理解當中的危險性，但也有少部分的恐龍家長給他臉色看，那種表情像是在說「跩什麼？！這麼小氣，摸一下是會死是不是」。

原Po無奈的說「拜託一下，我是為了你家小朋友的安全，如果你家小朋友拉著我的風箏(線)的時候，忽然來了一陣強陣風而發生了昨天的新聞事件，我想請問一下，這是要算你的還是我的」，他認為吞口水都會有嗆到的風險了，在不確定的大自然因素下，誰又可以保證絕對安全，他直言「能不能麻煩你們這些家長能有些危機意識」。

網友看了回應「沒有看顧好小孩，家長的責任」、「很多人都沒什麼危機意識，就算公園遊樂設施都三角錐放在那邊示警了，還是很多白目跑去玩，問都不問的！」、「別說是風箏，即使是沒有危險性的裝置藝術，也常看到某些家長讓其孩子爬上爬下」、「講真的，誰也不會想到風箏可以把人捲上去天空」。