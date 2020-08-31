女童遭風箏纏肚捲上天 林智堅：責任懲處盡快有結果

新竹市國際風箏節30日發生一名3歲女童遭「領航」風箏纏肚，加上瞬間陣風直捲上天的意外；林智堅今受訪時指出，未來會依契約處罰施作廠商，市府內部也啟動行政調查，相關人員責任懲處會盡快釐清、做出結果。

昨意外發生後，新竹市長林智堅第一時間在臉書向當事人及社會大眾致歉，表示會檢討原因，追究責任，深刻檢討；副市長沈慧虹也說，市府一定負起責任。

林智堅今說，目前市府已進行深刻檢討，調查活動流程有無疏失。而風箏節中糖果風箏橋段，今後不會再辦理，市府未來舉辦各項大型活動，會更嚴謹要求廠商與同仁注意公共安全。