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女童遭風箏纏肚捲上天 林智堅：責任懲處盡快有結果
新竹市國際風箏節30日發生一名3歲女童遭「領航」風箏纏肚，加上瞬間陣風直捲上天的意外；林智堅今受訪時指出，未來會依契約處罰施作廠商，市府內部也啟動行政調查，相關人員責任懲處會盡快釐清、做出結果。
昨意外發生後，新竹市長林智堅第一時間在臉書向當事人及社會大眾致歉，表示會檢討原因，追究責任，深刻檢討；副市長沈慧虹也說，市府一定負起責任。
林智堅今說，目前市府已進行深刻檢討，調查活動流程有無疏失。而風箏節中糖果風箏橋段，今後不會再辦理，市府未來舉辦各項大型活動，會更嚴謹要求廠商與同仁注意公共安全。
林智堅說，他要對社會大眾與孩子、家長表示最誠摯的歉意。意外發生後，相關影片快速在網路上發酵，女童父母十分自責，他也於心不忍。當下他立刻要求主責單位將活動全面暫停，並指示市府人員陪同女童到醫院檢查，也於昨晚前往女童家中探視，目前女童作息正常，情緒已安穩。他說，沒人樂見意外發生，社會大眾要冷靜，給女童父母一點空間。
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