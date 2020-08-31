休旅車凌晨故障停路旁 男酒後騎車撞上斷魂

台中市葉姓市民今凌晨酒後騎機車由烏日區往台中市方向行駛，在建國路613號前撞上一輛因故障停在路旁的休旅車，後來送醫不治，肇事原因和責任由警方調查中。 台中市葉姓市民今凌晨酒後騎機車由烏日區往台中市方向行駛，在建國路613號前撞上一輛因故障停在路旁的休旅車，送醫不治，肇事原因和責任由警方調查中。

據了解，葉姓市民（26歲）酒測值達每公升0.87毫克，當時他正要騎機車回家，而該輛休旅車卻因故障停放在路邊的紅線旁，車後還放有警示用的三角架；三角架也被撞毀，休旅車左後側也清楚可見撞擊痕跡。

警方說，據駕車的高姓婦人（58歲）說，她駕車經過該處時突然拋錨，因為一時找不到修車廠拖吊，於是在車後方擺放三角警示標誌後即離開，離車禍發生僅半小時。