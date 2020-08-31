影／開學日第一天 母親載女兒上學遭酒駕男逆向對撞

王姓男子涉嫌酒後駕車，今天清晨7點多行經文賢路竟越過分隔線逆向行車，撞上正要送女兒上學的林姓女子轎車。林母女受輕傷，林女滿嘴鮮血嚇哭女兒，市警五分局到場處理，王酒測值超標，警詢後依照共危險、過失傷害罪嫌法辦。

開學第1天，42歲林姓女子7點多開車載送5歲女兒到幼稚園上學，在文賢路北往南時，見到南往北對向車道一輛轎車越過分隔線，逆向而來，林女驚嚇連按3聲喇叭，無法阻止對方車子停下，兩車正面對撞。

據了解，林女尖叫，嘴巴因撞擊力撞上方向盤流血，後座女兒臉部輕微擦傷，女兒見母親嘴巴流血，飽受驚嚇，嚇得放聲大哭。警方到場，發現逆向的30歲王姓汽車駕駛渾身酒味，酒測值超標，依公共危險罪嫌法辦。